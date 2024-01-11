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Российская чемпионка мира по блицу рассказала, что борется с волчанкой

Российская чемпионка мира по блицу Гунина рассказала, что болеет волчанкой
Валентина Гунина сообщила, что окончательный диагноз ей поставили только весной прошлого года. По ее словам, из-за волчанки у нее сильные боли, проблемы с почками, тревожно-депрессивное расстройство и другие проблемы со здоровьем
Валентина Гунина
Валентина Гунина (Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС)

Действующая чемпионка мира по блицу Валентина Гунина рассказала «Спорт-Экспрессу», что на протяжении шести лет борется с волчанкой, из-за которой периодически с трудом встает с кровати и не может передвигать шахматные фигуры.

Гунина 30 декабря второй раз в карьере выиграла мировое первенство по блицу, турнир прошел в Самарканде.

Шахматистка призналась, что окончательный диагноз ей поставили только в мае 2023 года, хотя проблемы с самочувствием у нее начались несколько лет назад.

«Такое чувство, что ты постоянно болеешь. Всегда хочется лечь спать. Но надо постоянно заставлять себя двигаться, нельзя залеживаться. После одного дня в кровати встать очень и очень сложно. Мне повезло, что брат оказывает большую поддержку. <...> Он берет меня на прогулку, и мы гуляем около двух часов. Я прихожу вымотанная, буквально падаю», — сказала Гунина.

Российская шахматистка выиграла чемпионат мира по блицу
Спорт
Валентина Гунина

По словам шахматистки, из-за волчанки у нее начались проблемы с почками и фибромиалгия (боли в мышцах), также у нее диагностировали тревожно-депрессивное расстройство, а на фоне терапии развилась катаракта.

«Из-за того что пальцы болят, мне даже порой тяжело опустить фигуру. Так что играть в быстрые шахматы и блиц для меня то еще испытание, но в классику еще сложнее, отсутствие «физики» дает о себе знать, это к вопросу о том, нужно ли шахматисту заниматься спортом», — отметила Гунина.

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Гуниной 34 года, он пятикратная чемпионка России, трехкратная чемпионка Европы в классических шахматах, двукратная чемпионка мира по блицу, трехкратная победительниц шахматной олимпиады.

Волчанка (системная красная волчанка, СКВ) — системное аутоиммунное заболевание соединительной ткани, при котором выработанные иммунной системой человека антитела повреждают здоровые клетки. СКВ диагностировали у известной американской певицы Селены Гомес, в 2017 году ей пересадили почку.

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Теги
Анна Сатдинова
шахматы Валентина Гунина
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