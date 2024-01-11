Российская чемпионка мира по блицу рассказала, что борется с волчанкой
Действующая чемпионка мира по блицу Валентина Гунина рассказала «Спорт-Экспрессу», что на протяжении шести лет борется с волчанкой, из-за которой периодически с трудом встает с кровати и не может передвигать шахматные фигуры.
Гунина 30 декабря второй раз в карьере выиграла мировое первенство по блицу, турнир прошел в Самарканде.
Шахматистка призналась, что окончательный диагноз ей поставили только в мае 2023 года, хотя проблемы с самочувствием у нее начались несколько лет назад.
«Такое чувство, что ты постоянно болеешь. Всегда хочется лечь спать. Но надо постоянно заставлять себя двигаться, нельзя залеживаться. После одного дня в кровати встать очень и очень сложно. Мне повезло, что брат оказывает большую поддержку. <...> Он берет меня на прогулку, и мы гуляем около двух часов. Я прихожу вымотанная, буквально падаю», — сказала Гунина.
По словам шахматистки, из-за волчанки у нее начались проблемы с почками и фибромиалгия (боли в мышцах), также у нее диагностировали тревожно-депрессивное расстройство, а на фоне терапии развилась катаракта.
«Из-за того что пальцы болят, мне даже порой тяжело опустить фигуру. Так что играть в быстрые шахматы и блиц для меня то еще испытание, но в классику еще сложнее, отсутствие «физики» дает о себе знать, это к вопросу о том, нужно ли шахматисту заниматься спортом», — отметила Гунина.
Гуниной 34 года, он пятикратная чемпионка России, трехкратная чемпионка Европы в классических шахматах, двукратная чемпионка мира по блицу, трехкратная победительниц шахматной олимпиады.
Волчанка (системная красная волчанка, СКВ) — системное аутоиммунное заболевание соединительной ткани, при котором выработанные иммунной системой человека антитела повреждают здоровые клетки. СКВ диагностировали у известной американской певицы Селены Гомес, в 2017 году ей пересадили почку.