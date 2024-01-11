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Россиянка нанесла чемпионке Уимблдона первое поражение в сезоне

Александрова победила Рыбакину в четвертьфинале турнира в Аделаиде
Екатерина Александрова обыграла Елену Рыбакину со счетом 6:3, 6:3 и за выход в финал турнира в Аделаиде поборется с Еленой Остапенко из Латвии
Екатерина Александрова
Екатерина Александрова (Фото: Mark Brake / Getty Images)

Российская теннисистка Екатерина Александрова прервала шестиматчевую победную серию чемпионки Уимблдона 2022 года Елены Рыбакиной, обыграв представительницу Казахстана в четвертьфинале турнира в Аделаиде (Австралия).

Матч завершился со счетом 6:3, 6:3.

Александрова в полуфинале сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.

Уроженка Москвы Рыбакина до 2018 года выступала за Россию. Она занимает третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На прошлой неделе Рыбакина выиграла турнир в австралийском Брисбене, победив в финале белоруску Арину Соболенко. В Аделаиде у казахстанской теннисистки был первый номер посева.

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Александрова занимает 21-е место в мировом рейтинге, на ее счету четыре выигранных турнира WTA в одиночном разряде за карьеру.

Турнир в Аделаиде относится к категории WTA-500 — чемпионка получит 500 рейтинговых очков и более $140 тыс. призовых.

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В другом полуфинале сыграют Дарья Касаткина и американка Джессика Пегула.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис Елена Рыбакина Екатерина Александрова
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