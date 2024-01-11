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Павлюченкова проиграла второй ракетке США в четвертьфинале турнира WTA

Павлюченкова проиграла американке Пегуле в четвертьфинале турнира в Аделаиде
Россиянка уступила Джессике Пегуле в трех сетах — 7:6 (7:1), 5:7, 4:6. В полуфинале американка сыграет с Дарьей Касаткиной
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова (Фото: Sarah Reed / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA-500 в австралийской Аделаиде с призовым фондом более $900 тыс.

Павлюченкова проиграла американке Джессике Пегуле (пятая ракетка мира) со счетом 7:6 (7:1), 5:7, 4:6. Матч продолжался 2,5 часа.

В следующем матче Пегула сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая вышла в полуфинал без борьбы — немка Лаура Зигемунд снялась с турнира.

В Аделаиде до четвертьфинала дошла еще одна россиянка Екатерина Александрова, соперницей которой стала Елена Рыбакина из Казахстана.

Александрова стала третьей россиянкой в 1/4 финала турнира WTA в Аделаиде
Спорт
Екатерина Александрова

Победительница турнира в Аделаиде получит 500 рейтинговых очков и более $140 тыс. призовых.

Павлюченковой 32 года, она занимает 59-е место в мировом рейтинге.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис WTA Анастасия Павлюченкова
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