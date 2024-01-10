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Александрова стала третьей россиянкой в 1/4 финала турнира WTA в Аделаиде
Александрова победила Кудерметову и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Екатерина Александрова победила в двух сетах Веронику Кудерметову и за выход в полуфинал турнира поборется с Еленой Рыбакиной
Екатерина Александрова
Российская теннисистка Екатерина Александрова победила соотечественницу Веронику Кудерметову и вышла в четвертьфинал турнира в австралийской Аделаиде с призовым фондом более $900 тыс.
Александрова, 21-я ракетка мира, обыграла Кудерметову (16-я) со счетом 6:4, 6:4.
В четвертьфинале Александрова сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
В других четвертьфиналах Анастасия Павлюченкова сыграет с американкой Джессикой Пегулой, а Дарья Касаткина — с немкой Лаурой Зигемунд.
Победительница турнира получит 500 рейтинговых очков и более $140 тыс.
Александровой 29 лет, она выиграла четыре турнира WTA в одиночном разряде, а в феврале прошлого года поднималась на 16-ю строчку мирового рейтинга.