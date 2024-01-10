Александрова победила Кудерметову и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Александрова стала третьей россиянкой в 1/4 финала турнира WTA в Аделаиде

Екатерина Александрова победила в двух сетах Веронику Кудерметову и за выход в полуфинал турнира поборется с Еленой Рыбакиной

Екатерина Александрова (Фото: Fred Lee / Getty Images)

Российская теннисистка Екатерина Александрова победила соотечественницу Веронику Кудерметову и вышла в четвертьфинал турнира в австралийской Аделаиде с призовым фондом более $900 тыс.

Александрова, 21-я ракетка мира, обыграла Кудерметову (16-я) со счетом 6:4, 6:4.

В четвертьфинале Александрова сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

В других четвертьфиналах Анастасия Павлюченкова сыграет с американкой Джессикой Пегулой, а Дарья Касаткина — с немкой Лаурой Зигемунд.

Победительница турнира получит 500 рейтинговых очков и более $140 тыс.

Александровой 29 лет, она выиграла четыре турнира WTA в одиночном разряде, а в феврале прошлого года поднималась на 16-ю строчку мирового рейтинга.