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Александрова стала третьей россиянкой в 1/4 финала турнира WTA в Аделаиде

Александрова победила Кудерметову и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Екатерина Александрова победила в двух сетах Веронику Кудерметову и за выход в полуфинал турнира поборется с Еленой Рыбакиной
Екатерина Александрова
Екатерина Александрова (Фото: Fred Lee / Getty Images)

Российская теннисистка Екатерина Александрова победила соотечественницу Веронику Кудерметову и вышла в четвертьфинал турнира в австралийской Аделаиде с призовым фондом более $900 тыс.

Александрова, 21-я ракетка мира, обыграла Кудерметову (16-я) со счетом 6:4, 6:4.

В четвертьфинале Александрова сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Касаткина второй раз за неделю вышла в четвертьфинал турнира WTA
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Дарья Касаткина

В других четвертьфиналах Анастасия Павлюченкова сыграет с американкой Джессикой Пегулой, а Дарья Касаткина — с немкой Лаурой Зигемунд.

Победительница турнира получит 500 рейтинговых очков и более $140 тыс.

Александровой 29 лет, она выиграла четыре турнира WTA в одиночном разряде, а в феврале прошлого года поднималась на 16-ю строчку мирового рейтинга.

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