Пятая ракетка России снялась с Australian Open

Аслан Карацев из-за травмы не выступает с 2 января

Аслан Карацев (Фото: EPA / ТАСС)

Российский теннисист Аслан Карацев снялся с Australian Open (Открытый чемпионат Австралии по теннису). Жеребьевка основной сетки турнира состоялась минувшей ночью, спортсмена нет в списке участников.

Карацев 2 января не смог доиграть матч первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Брисбене с австралийцем Джейсоном Кублером. 30-летний россиянин отказался от продолжения в начале третьего сета при счете 4:6, 7:6 (7:4).

Карацев занимает 38-е место в рейтинге ATP. Он является пятой ракеткой России. В 2021 году Карацев дошел до полуфинала Australian Open. На его счету три титула на турнирах ATP. В 2021 году стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио в миксте в паре с Еленой Весниной.

В мужском одиночном турнире на Australian Open выступят шесть россиян. Даниил Медведев сыграет в первом круге с одним из победителей квалификации, Андрей Рублев — с бразильцем Тьяго Уайлдом, Карен Хачанов — с Даниэлем Альтмайером (Германия), Роман Сафиуллин — Таллоном Грикспуром (Нидерланды), Александр Шевченко — с Хауме Муньяром (Испания), Павел Котов — с Артуром Риндеркнешем (Франция).

В финале мужской квалификации россиян нет.

В первом круге женского одиночного турнира Людмила Самсонова встретится с Амандой Анисимовой (США), Дарья Касаткина — с Пейтон Стернс (США), Вероника Кудерметова — с Викторией Голубич (Швейцария), Анна Блинкова — с Кристиной Букшей (Испания), Диана Шнайдер — с Жасмин Паолини (Италия), Элина Аванесян — с Чжосюань Бай (Китай), Анастасия Потапова — с Кайей Юван (Словения), Анастасия Павлюченкова — Донной Векич (Хорватия), Мирра Андреева — с Бернардой Перой (США), Екатерина Александрова — с Лаурой Зигемунд (Германия), Камилла Рахимова — с Эминой Бекташ (США), Анна Калинская — с одной из победительниц квалификации.

У женщин в финал квалификации пробились четыре россиянки: Полина Кудерметова, Анастасия Захарова, Алина Корнеева, Мария Тимофеева.

Australian Open пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне. Действующими чемпионами турнира в одиночном разряде являются серб Новак Джокович и белоруска Арина Соболенко.