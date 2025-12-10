Камбоджа снялась с Игр ЮВА в Таиланде на фоне конфликта на границе
Камбоджа отозвала свою команду с Игр Юго-Восточной Азии в Таиланде по соображениям безопасности на фоне продолжающегося третий день конфликта на границе двух стран, пишет Reuters.
Национальный олимпийский комитет Камбоджи объяснил отзыв команды «серьезными опасениями» и просьбами семей спортсменов разрешить им вернуться домой, а также отметил, что это решение далось нелегко.
Команда Камбоджи накануне принимала участие в церемонии открытия Игр в Бангкоке.
Игры Юго-Восточной Азии проводятся раз в два года.
В 2023-м Камбоджа принимала соревнования и стала четвертой в медальном зачете.
Cоревнования проводятся по 50 видам спорта, в них планировалось участие более 13,5 тыс. спортсменов из десяти стран.
Таиланд 8 декабря заявил о перемещении танков на территории Камбоджи и ударах с ее стороны, в том числе по мирным районам. Бангкок открыл ответный огонь, столкновения продолжаются. Пномпень опровергает обвинения.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».