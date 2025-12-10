Спорт,
0
Гонку Кубка России по биатлону перенесли из-за аварии на электросети
Гонку Кубка России по биатлону в Тюмени перенесли из-за аварии на электросети
В комплексе «Жемчужина Сибири» в Тюмени возникли проблемы с освещением, из-за чего мужскую индивидуальную гонку перенесли на пятницу, она пройдет в светлое время суток
Российский биатлонист Карим Халили
Мужская индивидуальная гонка на этапе Кубка России в Тюмени перенесена с четверга на пятницу из-за аварии на электросети, питающей освещение комплекса «Жемчужина Сибири», сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
Гонка на 15 км должна была начаться в 15:00 по местному времени, менее чем за час до заката.
Она пройдет 12 декабря и начнется в 12:00 по местному времени.
Женскую индивидуальную гонку проведут в четверг (12:00 мск).
На предыдущем этапе Кубка России в Ханты-Мансийске вносились изменения в график гонок из-за морозной погоды.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».