Гонку Кубка России по биатлону перенесли из-за аварии на электросети

В комплексе «Жемчужина Сибири» в Тюмени возникли проблемы с освещением, из-за чего мужскую индивидуальную гонку перенесли на пятницу, она пройдет в светлое время суток

Российский биатлонист Карим Халили (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Мужская индивидуальная гонка на этапе Кубка России в Тюмени перенесена с четверга на пятницу из-за аварии на электросети, питающей освещение комплекса «Жемчужина Сибири», сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Гонка на 15 км должна была начаться в 15:00 по местному времени, менее чем за час до заката.

Она пройдет 12 декабря и начнется в 12:00 по местному времени.

Женскую индивидуальную гонку проведут в четверг (12:00 мск).

На предыдущем этапе Кубка России в Ханты-Мансийске вносились изменения в график гонок из-за морозной погоды.