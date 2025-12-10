Возвращение Bosco. Как компания 15 лет одевала российских олимпийцев
В декабре 2025 года стало известно, что Bosco снова станет официальным поставщиком экипировки для сборной России. Группа Bosco di Ciliegi сотрудничала с Олимпийским комитетом России в период с 2001 по 2017 год, сменив в этой роли Reebok. С 2017 года поставщиком экипировки была компания Zasport.
Солт-Лейк-Сити, 2002 год
В 2001 году Bosco di Ciliegi впервые стала сотрудничать с Олимпийским комитетом России, став новым экипировщиком российской сборной вместо компании Reebok. В рамках договора, стоимость которого составила примерно €1 млн, Bosco разрабатывала одежду для церемоний открытия и закрытия Игр в Солт-Лейк-Сити. Мужская часть сборной была одета в пальто «а-ля Шаляпин» и шапки-пирожки, женщины вышли в пальто, ассоциировавшиеся с образом Снегурочки. Элементом парадного костюма стали войлочные сапоги с галошами, выполненные на фабрике «Красный богатырь».
Афины, 2004 год
В октябре 2003 года Bosco di Ciliegi и Олимпийский комитет России официально объявили о подписании соглашения на период проведения летней Олимпиады 2004 года в Афинах и зимних Олимпийских игр 2006 года в Турине. Комплект летней олимпийской экипировки включал в себя 34 предмета. В основу дизайна легла «национальная идея» — цвета российского флага и традиционный народный орнамент.
Турин, 2006 год
Олимпиада в Турине была ознаменована скандалом: на форму нашили слишком много логотипов Bosco, что вызвало претензии со стороны Международного олимпийского комитета. Лишние логотипы в срочном порядке заклеивали пластырем. Кроме того, недовольны одеждой были некоторые спортсмены: они получили неполную экипировку или не того размера. За появление российских лыжников не в форме Bosco Михаил Куснирович, глава компании, потребовал с Олимпийского комитета России $1 млн.
Пекин, 2008 год
«По сравнению с предыдущими олимпийскими коллекциями — 2002, 2004 и 2006 годов, декоративное оформление новой линии тотально изменилось. В прошлом это был растительный орнамент, срисованный с российской монеты. Сейчас дизайн тоже home made — это жар-птица из русских народных сказок» — так описывал Михаил Куснирович, глава Bosco di Ciliegi, коллекцию для Олимпийских игр в Пекине. При этом форма делала отсыл и к китайской культуре: контур жар-птицы повторял цифру восемь, считающуюся благоприятной в Китае и ставшей ключевой на проходящей Олимпиаде, которая открылась 8 августа в 8 часов 8 секунд 2008 года.
Ванкувер, 2010 год
В фирменных магазинах Bosco официальная форма сборной России появилась 1 декабря 2009 года, за целых три месяца до открытия Игр. Тогда для российских болельщиков было выпущено несколько линий одежды: повседневная сasual и sport — для спортсменов и «продвинутых любителей». Новинкой коллекции стал костюм для сноубордистов.
Лондон, 2012 год
На Олимпиаде в Лондоне в парадную форму Bosco были одеты не только спортсмены из России, но также Украины и Испании. Российская экипировка в 2012 году отличалась «завитушками» и была выдержана в привычной бело-красной гамме. Как заявляли в компании, в новом фирменном узоре были зашифрованы домен.ru и герои народных сказок — Пегас и Грифон. Во время проведения Олимпийских игр в Лондоне работали четыре фирменных магазина Bosco.
Сочи, 2014 год
К зимней Олимпиаде в Сочи Bosco предложила спортсменам и болельщикам совершенно новый стиль. «В качестве собирательного образа России было предложено доброе, теплое, насыщенное, разнообразное, характерное и просто любимое лоскутное одеяло», — заявляли в компании. При этом каждый лоскуток «насыщен традиционными узорами народных промыслов различных регионов России». Как считали в Bosco, такой образ-символ очень подходил к образу Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. Перед сочинской Олимпиадой финансовый директор компании Алексей Скворцов оценивал долю спортивного направления Bosco в 12–15% от совокупной выручки компании (составляла €500 млн).
Рио-де-Жанейро, 2016 год
Вдохновением для экипировки наших спортсменов на Играх в Рио послужили работы русских авангардистов — Малевича и Кандинского, а также конструктивистов — Родченко и Степановой.
Чем известна Bosco di Ciliegi
В 1991 году Михаил Куснирович и трое его однокурсников из Химико-технологического института им. Д.И. Менделеева основали фирму «Московский международный дом «Восток и Запад», которая начинала с продажи мужского трикотажа итальянского бренда Sima. В 1993 году была создана галерея мультибрендовых бутиков и компания получила новое название — Bosco di Ciliegi (в переводе с итальянского — «Черешневый лес»). Спустя год основания компании Куснирович взял в аренду здание ГУМа на Красной площади в Москве, а в 2014 году продлил договор аренды с Росимуществом на следующие 49 лет.
В ноябре 2024 года Михаил Куснирович передал управление компанией Bosco Brands UK LTD, владеющей брендом Bosco, своему старшему сыну Илье. После этого Илья Куснирович являлся владельцем как минимум 75% акций этой британской структуры. Долями в компании также владела зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах фирма Findom Investment FZCO. Ее конечные бенефициары не раскрываются.
В конце октября 2025 года Bosco di Ciliegi приняла решение о закрытии Bosco Brands UK LTD.