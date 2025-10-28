Bosco ликвидировала владевшую ее российскими брендами британскую «дочку»

Управляющая ГУМом Bosco di Ciliegi ликвидировала одну из своих британских структур, которая долгое время была правообладателем ее ключевых брендов. В прошлом году контроль над ней получил Илья Куснирович — сын основателя группы

Фото: Darkwisper S / Shutterstock

Группа Bosco di Ciliegi приняла решение о прекращении деятельности одной из своих британских структур — компании Bosco Brands UK LTD. Это следует из данных государственного реестра юридических лиц Великобритании, которые изучил РБК. Там сказано, что Bosco Brands UK LTD окончательно перестала работать 23 сентября 2025 года. Само заявление об исключении из реестра она подала еще в конце июня, говорится в карточке компании.

РБК направил запрос в Bosco.

Чем занималась закрытая структура Bosco

Сама компания, созданная еще в 2014 году, долгое время выступала правообладателем ряда ключевых брендов группы. Речь идет, к примеру, о Bosco, Bosco Family, Bosco Mishka, Bosco Sport и Chereshneviy Les. В материалах финансовой отчетности сказано, что ее основной доход складывался из получения роялти от структур, использовавших данные товарные знаки. К примеру, в 2021 году размер таких платежей составил €8 млн, а в 2022 году — €7,5 млн. В 2023 году он снизился практически в 1,5 раза — до €4,8 млн, говорится в документах. Тогда же Bosco Brands UK LTD переуступила права на один из товарных знаков (его наименование не раскрывается), за что получила €450 тыс., подчеркивается там.

В 2024 году подобные выплаты компания уже не получала, следует из материалов финансовой отчетности. При этом, по данным российского государственного реестра товарных знаков, компания до сих пор значится правообладателем указанных марок, говорит генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина. Но изменение статуса компании в иностранных реестрах юридических лиц не отражается «автоматически» в государственных реестрах Роспатента, так как они не связаны, объясняет эксперт. Более того, в начале июля Bosco Brands UK LTD подала заявление об отчуждении марок. В среднем регистрация обычно идет два-три месяца, объясняет собеседник РБК. В данном случае компания получила запрос от Роспатента, поэтому процесс может затянуться до шести месяцев, указывает она. В чью пользу отчуждаются принадлежавшие Bosco Brands UK LTD товарные знаки, неизвестно.

Сама компания с момента создания и до 2024 года контролировалась непосредственно основателем Bosco di Ciliegi Михаилом Куснировичем. Но в мае прошлого года он, согласно данным британского государственного реестра, передал свою долю старшему сыну Илье. С этого момента и до ликвидации Bosco Brands UK LTD ему принадлежало как минимум 75% ее акций. Долями в компании также владела зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах фирма Findom Investment FZCO. Ее конечные бенефициары не раскрываются.

Чем известна Bosco di Ciliegi В 1991 году Михаил Куснирович вместе с Сергеем Евтеевым, Евгением Балакиным и Михаилом Власовым, с которыми он учился в Химико-технологическом институте им. Д.И. Менделеева, создал фирму «Московский международный дом «Восток и Запад». Эта компания изначально занималась продажей товаров крупнейшего производителя мужского трикотажа в Италии Sima и арендовала помещение в «Петровском пассаже». В 1993 году там появилась галерея мультибрендовых бутиков, а компания Куснировича получила название Bosco di Ciliegi («черешневый лес» в переводе с итальянского). Спустя год после основания компании Куснирович стал арендовать здание ГУМа на Красной площади в центре Москвы. А уже в 2014 году он перезаключил договор с Росимуществом еще на 49 лет. Сейчас в универмаге представлено более 100 мировых брендов модной одежды, аксессуаров, обуви, парфюмерии, косметики, спортивных, детских товаров, а также товаров для дома и электроники премиум-класса, следует из информации на его сайте. Выручка АО «Торговый дом ГУМ» (управляет объектом) в 2024 году составила около 6 млрд руб. (-6,4% к 2023 году), свидетельствуют данные системы СПАРК. Чистая прибыль при этом снизилась на 53,5% год к году — с 2,5 млрд до 1,1 млрд руб.

По данным британского государственного реестра юридических лиц, Bosco Brands UK LTD сама подала заявление об исключении из него. «Регистратор приступит к его выполнению, если не будет веских причин для отказа, а после ликвидации все оставшиеся активы компании будут переданы [британской] короне», — следует из сообщения Регистрационной палаты. Об активах компании в ее последней доступной отчетности сказано только, что объем наличных средств на депозите и в кассе на конец марта 2025 года оценивался в €9,5 тыс. Для сравнения: по итогам прошлого года данный показатель составлял €331 тыс.

Формулировка «о передаче короне» активов компании после ликвидации — стандартная для британского права, объясняет руководитель юридической практики Grace Consulting Ltd Екатерина Орлова. Если у компании остались банковские счета, дебиторская задолженность, товарные знаки, недвижимость или иные активы, то они формально становятся собственностью государства, указывает она. Поэтому обычно перед закрытием юридического лица его активы заранее переводят на другие структуры, говорит управляющий партнер Nordic Star в России Анна Заброцкая. Восстановить права на них тоже можно — если компанию реинкорпорируют через суд или Companies House, добавляет Орлова.

Причины ликвидации, как правило, связаны с реструктуризацией группы, завершением деятельности или переводом активов в другие юрисдикции, говорит Заброцкая. Что касается прекращения деятельности именно британских дочерних структур российских (или международных) групп, то оно чаще всего связано с переносом регистрации в другие страны и сокращением расходов на содержание зарубежных структур после завершения операций, подчеркивает Орлова. По ее словам, здесь не стоит забывать и об основных причинах — санкционных рисках и невозможности полноценно вести бизнес или владеть активами через британскую юрисдикцию. Среди популярных для переноса регистрации стран — Армения, ОАЭ, Россия, Сербия и Оман, добавляет юрист.