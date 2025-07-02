Олимпийский комитет России расторг контракт с Zasport
Олимпийский комитет России (ОКР) и компания Zasport по соглашению сторон расторгли договор о сотрудничестве. Об этом сообщает в телеграм-канале ОКР.
«Благодарим компанию, ее руководство и коллектив за совместную работу», — говорится в сообщении.
РБК обратился за комментарием к Анастасии Задориной, которая владеет брендом.
Компания была экипировщиком ОКР с марта 2017 года.
В форме от Zasport российские спортсмены выступали на зимних Олимпийских играх 2018 и 2022 годов, а также на летних Играх-2020.
Бренд появился в 2012 году. В ноябре 2024 года специалисты AnalyticResearchGroup провели анализ деятельности ритейлеров, работающих в сегменте спортивной одежды в России. Zasport был абсолютным лидером по объему госконтрактов, получив с момента основания заказы на 4,2 млрд рублей.
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