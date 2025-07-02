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Спорт ,  
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Олимпийский комитет России расторг контракт с Zasport

Компания была экипировщиком сборных России с марта 2017 года
Фото: AP Photo / Alexander Zemlianichenko / ТАСС
Фото: AP Photo / Alexander Zemlianichenko / ТАСС

Олимпийский комитет России (ОКР) и компания Zasport по соглашению сторон расторгли договор о сотрудничестве. Об этом сообщает в телеграм-канале ОКР.

«Благодарим компанию, ее руководство и коллектив за совместную работу», — говорится в сообщении.

РБК обратился за комментарием к Анастасии Задориной, которая владеет брендом.

Компания была экипировщиком ОКР с марта 2017 года.

В форме от Zasport российские спортсмены выступали на зимних Олимпийских играх 2018 и 2022 годов, а также на летних Играх-2020.

Бренд появился в 2012 году. В ноябре 2024 года специалисты AnalyticResearchGroup провели анализ деятельности ритейлеров, работающих в сегменте спортивной одежды в России. Zasport был абсолютным лидером по объему госконтрактов, получив с момента основания заказы на 4,2 млрд рублей.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

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Иван Витченко Иван Витченко
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