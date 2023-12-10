Лучший хоккеист «Спартака» пропустит Кубок «Первого канала»

ФХР сообщила о шести потерях в сборной «Россия 25» на Кубке «Первого канала»

За команду «Россия 25» не сыграют Николай Голдобин, Павел Порядин и еще четыре хоккеиста. Турнир с участием сборных Белоруссии, Казахстана и команды «Звезды и ВХЛ» стартует в Санкт-Петербурге 14 декабря

Николай Голдобин (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Нападающие московского «Спартака» Николай Голдобин и Павел Порядин не сыграют за команду «Россия 25» на Кубке «Первого канала» в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Также на турнире из-за повреждений и других причин не выступят вратарь Даниил Исаев («Локомотив»), защитники Сергей Телегин («Трактор») и Никита Евсеев («Ак Барс»), форвард Николай Коваленко («Торпедо»).

За сборную «Звезды и ВХЛ», которая заменила на турнире китайцев, сыграет форвард СКА Арсений Грицюк, ранее вызванный в «Россию 25». Турнир пропустят Михаил Гуляев, Данил Мокрушев, Матвей Мичков, Михаил Ильин, Даниил Аймурзин, Михаил Кабат и Максим Кровяков. Их заменят Рауль Акмальдинов («Молот»), Дмитрий Бучельников («Адмирал»), Егор Соколов («Северсталь»), Кирилл Танков («СКА-Нева») и Игорь Швырев («Югра»).

Кубок пройдет 14–17 декабря.

«Россия 25» под руководством Романа Ротенберга выступит вместо основной сборной России. Ее соперниками будут белорусы, казахстанцы и команда «Звезды и ВХЛ».

Российские хоккеисты отстранены от соревнований под эгидой международной федерации и Евротура.

Голдобин — второй бомбардир и снайпер КХЛ в текущем сезоне, на его счету 54 очка (26 шайб и 28 передач) в 41 игре.