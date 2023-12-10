 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Спорт ,  
0 

Лучший хоккеист «Спартака» пропустит Кубок «Первого канала»

ФХР сообщила о шести потерях в сборной «Россия 25» на Кубке «Первого канала»
За команду «Россия 25» не сыграют Николай Голдобин, Павел Порядин и еще четыре хоккеиста. Турнир с участием сборных Белоруссии, Казахстана и команды «Звезды и ВХЛ» стартует в Санкт-Петербурге 14 декабря
Николай Голдобин
Николай Голдобин (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Нападающие московского «Спартака» Николай Голдобин и Павел Порядин не сыграют за команду «Россия 25» на Кубке «Первого канала» в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Также на турнире из-за повреждений и других причин не выступят вратарь Даниил Исаев («Локомотив»), защитники Сергей Телегин («Трактор») и Никита Евсеев («Ак Барс»), форвард Николай Коваленко («Торпедо»).

За сборную «Звезды и ВХЛ», которая заменила на турнире китайцев, сыграет форвард СКА Арсений Грицюк, ранее вызванный в «Россию 25». Турнир пропустят Михаил Гуляев, Данил Мокрушев, Матвей Мичков, Михаил Ильин, Даниил Аймурзин, Михаил Кабат и Максим Кровяков. Их заменят Рауль Акмальдинов («Молот»), Дмитрий Бучельников («Адмирал»), Егор Соколов («Северсталь»), Кирилл Танков («СКА-Нева») и Игорь Швырев («Югра»).

Кубок пройдет 14–17 декабря.

Аршавин помог дивизиону Харламова выиграть Матч звезд КХЛ
Спорт
Андрей Аршавин

«Россия 25» под руководством Романа Ротенберга выступит вместо основной сборной России. Ее соперниками будут белорусы, казахстанцы и команда «Звезды и ВХЛ».

Российские хоккеисты отстранены от соревнований под эгидой международной федерации и Евротура.

Читайте на РБК Pro
19 признаков здоровых отношений
Лира тестирует минимумы: как новый ЦБ Турции борется с инфляцией
Перестаньте лечить насморк. Когда лучше не принимать лекарства при ОРВИ
Сотрудник работает с нейросетями. Как платить и штрафовать за ошибки

Голдобин — второй бомбардир и снайпер КХЛ в текущем сезоне, на его счету 54 очка (26 шайб и 28 передач) в 41 игре.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей ФХР

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 98,84 (-0,97) Инвестиции, 08 дек, 16:42 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 91,64 (-0,93) Инвестиции, 08 дек, 16:42
Как защитить торговую точку от взлома и воровства РБК и МТС, 20:51
Лучший хоккеист «Спартака» пропустит Кубок «Первого канала» Спорт, 20:48
Буллинг по-взрослому: как выявить травлю в коллективе РБК и МТС, 20:38
Зеленский пообщался с Орбаном на инаугурации Милея Политика, 20:38
Премьер Эстонии рассказала о проблеме с единством Евросоюза Политика, 20:28
Патриарх Кирилл назвал Россию «реально свободной страной» Общество, 20:25
Почему мы по-разному воспринимаем цвета: от Карла Юнга до Анжелы Райт РБК и ЖК Soul, 20:15
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Аршавин помог дивизиону Харламова выиграть Матч звезд КХЛ Спорт, 20:06
Матч чемпионата Испании по футболу отменили из-за смерти болельщика Спорт, 20:06
Топ-10 аварийных ситуаций на дороге: как их избежать РБК и Ингосстрах, 19:52
Нобелевскую премию мира забрали дети заключенной иранской активистки Общество, 19:49
Пашинян счел неизбежным конец Нагорного Карабаха Политика, 19:37
Как технологично перейти в цифровое измерение. Конструктор решений РБК и МТС, 19:29
В «Зените» сообщили о состоянии игрока, покинувшего площадку на носилках Спорт, 19:24