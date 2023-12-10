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Спорт ,  
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Аршавин помог дивизиону Харламова выиграть Матч звезд КХЛ

Андрей Аршавин помог сборной дивизиона Харламова выиграть Матч звезд КХЛ
В финале сборная дивизиона Харламова победила дивизион Тарасова в серии буллитов. Матч звезд прошел в Санкт-Петербурге с рекордным количеством зрителей
Андрей Аршавин
Андрей Аршавин (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Сборная дивизиона Харламова выиграла Матч звезд КХЛ, победив в финале команду дивизиона Тарасова в серии буллитов.

Основное время финала, который прошел в формате 3х3, завершилось со счетом 7:7. Решающий буллит на счету Семена Дер-Аргунчинцева. В финале сыграли бывшие футболисты сборной России Андрей Аршавин (дивизион Харламова) и Роман Широков (дивизион Тарасова), которые записали на свой счет по голу и передаче.

Матч звезд прошел на «СКА Арене», за два дня его посетили 40 066 зрителей, что является рекордом мероприятия.

Дивизион Харламова вышел в финал Матча звезд КХЛ
Спорт
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Аршавин, Широков, а также Андрей Мостовой и Дмитрий Сычев в этом году стали помощниками тренеров команд дивизионов и вышли на лед в решающих матчах.

В игре за третье место команда дивизиона Боброва победила сборную дивизиона Чернышёва со счетом 7:4.

В воскресенье также прошло три конкурса в рамках мастер-шоу.

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Форвард нижегородского «Торпедо» Василий Атанасов выиграл конкурс на самый эффектный буллит. Он вышел на лед в шлеме в виде ананаса, но забить не смог.

Нападающий петербургского СКА Владимир Алистров стал победителем конкурса на самый быстрый круг, показав результат 14,115 секунды.

В конкурсе «Надежная защита» лучший результат показал голкипер тольяттинской «Лады» Владислав Подъяпольский, который отразил семь бросков.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ

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