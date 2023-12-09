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Спорт ,  
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Дивизион Харламова вышел в финал Матча звезд КХЛ

Дивизион Харламова вышел в финал Матча звезд КХЛ
В полуфинале Матча звезд КХЛ команда дивизиона Харламова победила команду дивизиона Чернышева со счетом 8:6
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Сборная дивизиона Харламова вышла в финал Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

В полуфинале команда дивизиона Харламова победила команду дивизиона Чернышева со счетом 8:6. Матч длился два периода по 10 минут в формате «три на три».

В составе победителей голами отметились Трой Джозефс (12, 19), Никита Гребенкин (19, 20), Александр Радулов (9), Егор Яковлев (15), Семен Дер-Аргучинцев (18) и Сергей Колесников (20). У проигравших заброшенными шайбами отличились Райли Барбер (6, 9, 13), Владимир Ткачев (5), вратарь Александр Самонов (10) и Кэмерон Ли (18).

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Хоккеисты из дивизиона Харламова в финале сыграют против победителей матча дивизионов Боброва и Тарасова, который пройдет позднее в субботу, 9 декабря. Команда из дивизиона Чернышева примет участие во встрече за третье место. Финальные матчи пройдут 10 декабря.

Турнир во второй раз в истории проходит в Санкт-Петербурге.

Теги
Хоккей КХЛ Валерий Харламов

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