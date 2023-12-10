В «Зените» сообщили о состоянии игрока, покинувшего площадку на носилках
Главный тренер петербургского «Зенита» Чави Паскуаль заявил после матча с московским ЦСКА в Единой лиге ВТБ, что форварду Сергею Карасеву пришлось поехать в больницу из-за полученной в игре травмы. Слова тренера приводит пресс-служба «Зенита».
Карасева в четвертой четверти матча унесли с площадки на носилках — он получил повреждение после столкновения с игроком армейцев. «Зенит» проиграл в овертайме со счетом 89:104.
Паскуаль признался, что из-за травмы Карасева команда «полностью потеряла себя и концентрацию, было сложно вернуться».
По его словам, Карасев сразу отправился в больницу, но новостей о его состоянии нет. «У него очень болит спина. Мы должны молиться, чтобы все было хорошо», — сказал Паскуаль.
Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович также пожелал Карасеву скорейшего выздоровления. «Надеюсь, травма окажется несерьезной, и он сможет скоро вернуться на площадку», — сказал специалист, которого цитирует «Матч ТВ».
Карасев — бронзовый призер Олимпиады в Лондоне в составе сборной России, чемпион Универсиады в Казани. В 2013–2016 годах играл в НБА. В 2021 году вернулся в «Зенит».