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Спорт ,  
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В «Зените» сообщили о состоянии игрока, покинувшего площадку на носилках

Тренер «Зенита»: «У Карасева очень болит спина, он в больнице»
Сергей Карасев получил травму в концовке встречи с ЦСКА. Главный тренер «Зенита» сообщил, что у форварда очень болела спина, когда он отправился в больницу
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Главный тренер петербургского «Зенита» Чави Паскуаль заявил после матча с московским ЦСКА в Единой лиге ВТБ, что форварду Сергею Карасеву пришлось поехать в больницу из-за полученной в игре травмы. Слова тренера приводит пресс-служба «Зенита».

Карасева в четвертой четверти матча унесли с площадки на носилках — он получил повреждение после столкновения с игроком армейцев. «Зенит» проиграл в овертайме со счетом 89:104.

Паскуаль признался, что из-за травмы Карасева команда «полностью потеряла себя и концентрацию, было сложно вернуться».

По его словам, Карасев сразу отправился в больницу, но новостей о его состоянии нет. «У него очень болит спина. Мы должны молиться, чтобы все было хорошо», — сказал Паскуаль.

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Фото:Официальный сайт БК "Зенит" (Санкт-Петербург)

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович также пожелал Карасеву скорейшего выздоровления. «Надеюсь, травма окажется несерьезной, и он сможет скоро вернуться на площадку», — сказал специалист, которого цитирует «Матч ТВ».

Карасев — бронзовый призер Олимпиады в Лондоне в составе сборной России, чемпион Универсиады в Казани. В 2013–2016 годах играл в НБА. В 2021 году вернулся в «Зенит».

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Теги
Анна Сатдинова
Баскетбол Единая лига ВТБ

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