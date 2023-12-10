ЦСКА прервал семиматчевую победную серию «Зенита» в Лиге ВТБ
Лидер Единой лиги ВТБ московский ЦСКА победил петербургский «Зенит» в матче регулярного сезона.
Игра в Москве завершилась в овертайме со счетом 104:89.
У армейцев 28 очков набрал Каспер Уэйр, еще 20 очков и 10 подборов у Антона Астапковича. У гостей 21 очко набросал Трент Фрэйзер, а Боян Дублевич оформил дабл-дабл — 11 очков и 12 подборов.
Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Сергей Карасев, выступающий за «Зенит», в четвертой четверти получил травму в столкновении с Самсоном Руженцевым и покинул площадку на носилках, пишет ТАСС.
Армейцы выиграли шестой матч подряд, «Зенит» проиграл впервые после встречи с чемпионом — казанским УНИКСом 5 ноября.