ЦСКА прервал семиматчевую победную серию «Зенита» в Лиге ВТБ

Матч завершился в овертайме со счетом 104:89. ЦСКА выиграл шестой матч подряд. «Зенит» потерял Сергея Карасева, которого унесли с площадки на носилках

Фото: Официальный сайт БК "Зенит" (Санкт-Петербург)

Лидер Единой лиги ВТБ московский ЦСКА победил петербургский «Зенит» в матче регулярного сезона.

Игра в Москве завершилась в овертайме со счетом 104:89.

У армейцев 28 очков набрал Каспер Уэйр, еще 20 очков и 10 подборов у Антона Астапковича. У гостей 21 очко набросал Трент Фрэйзер, а Боян Дублевич оформил дабл-дабл — 11 очков и 12 подборов.

Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Сергей Карасев, выступающий за «Зенит», в четвертой четверти получил травму в столкновении с Самсоном Руженцевым и покинул площадку на носилках, пишет ТАСС.

Армейцы выиграли шестой матч подряд, «Зенит» проиграл впервые после встречи с чемпионом — казанским УНИКСом 5 ноября.