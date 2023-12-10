Норвежские биатлонисты выиграли обе эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Норвежские биатлонисты выиграли обе эстафеты на этапе Кубка мира

В женской эстафете в Хохфильцене в призеры попали шведки и француженки, в мужской — французы и немцы

Юни Арнеклейв (Фото: Jasmin Walter / Getty Images)

Женская сборная Норвегии по биатлону победила в эстафете 4х6 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Юни Арнеклейв, Марит Исхоль Скоган, Каролин Оффигстад Кноттен и Ингрид Тандревольд показали время 1 час 7 минут 39 секунд и использовали шесть дополнительных патронов.

Второе место заняла команда Швеции с отставанием 31,6 секунды (10 дополнительных патронов), третьими стали француженки (+1.01,5; 8 патронов).

Ранее в воскресенье мужская сборная Норвегии выиграла эстафету 4х7,5 км.

Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё и Ветле Шостад Кристиансен финишировали со временем 1 час 15 минут 38,5 секунды и использовали пять дополнительных патронов.

Второе место заняли французы, третье — немцы.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Ленцерхайде (Швейцария) с 14 по 17 декабря.

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).