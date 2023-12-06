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Спорт ,  
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Дочь Резцовой выступит за Финляндию на Кубке мира по биатлону

Дочь Резцовой выступит за Финляндию на Кубке мира по биатлону
Виролайнен получила финское гражданство в 2021 году, последний раз выступала на международных соревнованиях в сезоне 2017/18. В августе этого года IBU разрешил 34-летней спортсменке выступать за Финляндию
Дарья Виролайнен
Дарья Виролайнен (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Дарья Виролайнен, дочь трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, вошла в составе сборной Финляндии на два этапа Кубка мира по биатлону. Об этом сообщается на сайте Федерации биатлона Финляндии.

Она вошла в состав на второй этап в австрийском Хохфильцене (8–10 декабря) и третий этап в швейцарском Ленцерхайде (14–17 декабря).

Виролайнен получила финское гражданство в 2021 году, последний раз выступала на международных соревнованиях в сезоне 2017/18. В августе этого года IBU разрешил 34-летней спортсменке выступать за Финляндию.

Виролайнен — чемпионка Европы 2017 года в одиночной смешанной эстафете и бронзовый призер турнира в пасьюте. На Универсиаде 2011 года выиграла индивидуальную гонку и стала второй в гонке преследования. На ее счету также два подиума на этапах Кубка мира.

Российские биатлонисты сейчас отстранены от международных стартов по решению IBU.

Кубок мира стартовал 20 ноября в Эстерсунде.

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Биатлон

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