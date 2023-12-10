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Спорт ,  
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Российского нападающего признали лучшим игроком дня в НХЛ

Российского нападающего Никиту Кучерова признали лучшим игроком дня в НХЛ
В тройку звезд дня вошли российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен и нападающий «Бостона» Давид Пастрняк. У Кучерова два гола и передача в матче с «Сиэтлом»
Никита Кучеров (слева)
Никита Кучеров (слева) (Фото: Joe Nicholson / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первой звездой прошедшего игрового дня в НХЛ, сообщается на сайте турнира.

Кучеров забросил две шайбы (в том числе победную) и сделал результативную передачу в победном матче с «Сиэтл Кракен» (4:3 в овертайме).

Россиянин возглавляет списки лучших снайперов (19 шайб), бомбардиров (47 очков) и ассистентов лиги (28 передач).

У Кучерова в этом сезоне 13 матчей, в которых он набрал два очка или больше. За карьеру в НХЛ он набрал три очка в 73-й раз — это второй показатель в истории «Тампы» после Стивена Стэмкоса (97).

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Второй звездой дня признали голкипера «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрена, который отразил 31 бросок во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:0).

Тройку лучших замкнул форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, у которого три очка (2+1) в игре с «Аризона Койотис» (5:3).

«Тампа» 13 декабря (6:00 мск) сыграет с «Ванкувер Кэнакс». Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу любой из команд в основное время с коэффициентом 2,40.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Никита Кучеров

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