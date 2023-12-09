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Спорт ,  
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Россияне набрали 8 очков в матче НХЛ и побили 20-летний рекорд

Россияне набрали 8 очков в матче НХЛ и побили 20-летний рекорд
Марченко быстрее всех в истории достиг 30 голов за «Коламбус». Ему понадобилось для этого 86 игр. Российский форвард побил рекорд легенды клуба Рика Нэша (96), установленный в 2003 году
Кирилл Марченко (слева)
Кирилл Марченко (слева) (Фото: USA Today Sports / Reuters)

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Сент-Луис Блюз» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев отличились Кирилл Марченко (2-я минута), Адам Фантилли (18), Егор Чинахов (47, 53), Александр Тексье (60), у гостей дублем отметился Роберт Томас (15, 58).

Марченко быстрее всех в истории достиг 30 голов за «Коламбус». Ему понадобилось для этого 86 игр. Российский форвард побил рекорд легенды клуба Рика Нэша (96), установленный в 2003 году.

Чинахов и Марченко также записали на свой счет по передаче и в итоге были признаны первой и третьей звездой матча соответственно. Их одноклубник Дмитрий Воронков отметился двумя передачами.

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич тоже отметился передачей.

В другом матче «Флорида Пантерз» дома победила «Питтсбург Пингвинз» со счетом 3:1. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин записал на свой счет передачу. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 27 и был признан первой звездой матча.

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Авторы
Теги
Руслан Алиев
Хоккей НХЛ

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Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

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Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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