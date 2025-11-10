В Литве решили не пускать зрителей на домашний матч сборной с Израилем
Товарищеский матч между футбольными сборными Литвы и Израиля в Каунасе 13 ноября пройдет без зрителей по соображениям безопасности, заявил глава Федерации футбола Литвы Эдгарас Станкявичюс. Его слова приводит LRT.
По словам Станкявичюса, в Каунасе на этот день было выдано разрешение на пикет, а правоохранители намекали на появление «определенных флагов, определенных баннеров», поэтому федерация решила обойтись без «шума» из-за проблем с безопасностью.
Станкявичюс признал, что вариантов соперников для Литвы изначально было немного — среди них Сан-Марино и Северная Македония, а «политическая ситуация была иной», поэтому выбрали Израиль.
Договориться в последний момент с другой сборной литовцам не удалось.
Станкявичюс в феврале говорил, что матч сборной в Каунасе пройдет в июне, но этому помешал концерт Джастина Тимберлейка.
На игру с Израилем успели продать около 200 билетов.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя
Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин
Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам
Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США
Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»
Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой