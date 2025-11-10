В Литве не пустят зрителей на домашний матч футбольной сборной с Израилем

В Литве решили не пускать зрителей на домашний матч сборной с Израилем

В Федерации футбола Литвы заявили, что матч в Каунасе пройдет без зрителей из-за возможных проблем с безопасностью, а другого соперника вместо Израиля найти не успели

Товарищеский матч между футбольными сборными Литвы и Израиля в Каунасе 13 ноября пройдет без зрителей по соображениям безопасности, заявил глава Федерации футбола Литвы Эдгарас Станкявичюс. Его слова приводит LRT.

По словам Станкявичюса, в Каунасе на этот день было выдано разрешение на пикет, а правоохранители намекали на появление «определенных флагов, определенных баннеров», поэтому федерация решила обойтись без «шума» из-за проблем с безопасностью.

Станкявичюс признал, что вариантов соперников для Литвы изначально было немного — среди них Сан-Марино и Северная Македония, а «политическая ситуация была иной», поэтому выбрали Израиль.

Договориться в последний момент с другой сборной литовцам не удалось.

Станкявичюс в феврале говорил, что матч сборной в Каунасе пройдет в июне, но этому помешал концерт Джастина Тимберлейка.

На игру с Израилем успели продать около 200 билетов.