Спорт
0

В Турции отстранили 149 футбольных судей за ставки

Срок дисквалификаций составил от восьми до 12 месяцев. Расследование Федерации футбола Турции выявило, что большинство из действующих арбитров имели букмекерские счета для ставок
Фото: Simon Belcher / imageBROKER.com / Global Look Press
Фото: Simon Belcher / imageBROKER.com / Global Look Press

Федерация футбола Турции (TFF) отстранила 149 арбитров на различные сроки за то, что они делали ставки на футбольные матчи. Об этом сообщает Reuters.

Дисциплинарный совет TFF наложил дисквалификации на срок от восьми до 12 месяцев, расследование в отношении еще трех судей все еще продолжается.

Президент TFF Ибрагим Хаджиосманоглу заявил, что расследование федерации, основанное на данных из государственных учреждений, выявило, что 371 из 571 действующего судьи профессиональных лиг Турции имели букмекерские счета, а 152 из них активно играли в азартные игры.

«В турецком футболе наблюдается моральный кризис. Структуры как таковой не существует. Фундаментальная проблема, лежащая в основе турецкого футбола, — этическая», — заявил Хаджиосманоглу.

«Спросите любого судью, если хоть один из них не получил зарплату, я уйду с поста президента федерации. Более того, мы повысили им зарплаты в прошлом году, и ещё больше в этом», — добавил глава TFF.

Хаджиосманоглу отметил, что некоторые судьи сделали «ошеломляющее количество ставок». Один арбитр сделал 18227 ставок, 42 судьи — более чем на 1000 футбольных матчей каждый. Другие же, как выяснилось, сделали ставку всего один раз.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Турция футбольные арбитры ставки на спорт
