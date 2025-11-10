 Перейти к основному контенту
Брусникина заявила, что имя Покровской вписано в историю мирового спорта

Брусникина: имя Покровской вписано в историю мирового синхронного плавания
Татьяна Покровская, с 1998 года возглавлявшая сборную России по синхронному плаванию, покинет свой пост. Ольга Брусникина отметила, что опыт Покровской будет полезен на должности советника председателя ФВВСР
Татьяна Покровская
Татьяна Покровская (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Имя Татьяны Покровской вписано золотыми буквами в историю мирового и российского синхронного плавания, такое мнение «РБК Спорту» выразила вице‑президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Ольга Брусникина.

Покровская, с 1998 года возглавлявшая сборную России по синхронному плаванию, покинет свой пост. Она станет советником председателя ФВВСР и будет помогать тренерскому штабу.

«Я уважаю решение Татьяны Николаевны перейти на должность советника председателя федерации. Ее имя уже давно вписано золотыми буквами в историю мирового и российского синхронного плавания. И ее колоссальный опыт, безусловно, будет полезен на должности советника», — сказала Брусникина.

Покровская покинула пост главного тренера российских синхронисток
Спорт
Татьяна Покровская

Покровскую на посту сменила семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина. Брусникина выразила надежду, что молодые тренеры смогут достойно продолжить «победоносный путь» команды.

«Относительно кандидатуры Светланы Ромашиной на пост главного тренера могу сказать, что она прошла большую школу с нашими ведущими тренерами, имеет успешный опыт работы с юниорской командой, ее знают на мировой арене, что является немаловажным фактором в нашем виде спорта. Надеюсь, что команда молодых амбициозных тренеров достойно продолжит наш победоносный путь», — заключила она.

Покровская была главным тренером Объединенной команды по синхронному плаванию на Олимпийских играх в Барселоне, вернулась в сборную России через несколько лет. Под ее руководством сборная России завоевала все золотые медали на Играх в Сиднее, Афинах, Пекине, Лондоне, Рио-де-Жанейро и Токио. На Игры в Париже россиянки не поехали.

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, первом для россиян за шесть лет, отечественные синхронисты стали вторыми в медальном зачете (впервые с 1994 года). Россияне завоевали на турнире три золота (все — Александр Мальцев), три серебряные и две бронзовые медали. Лидером стала команда Китая с четырьмя золотыми медалями и тремя серебряными.

Альвина Цаканян
синхронное плавание

