 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Перу 1 1,8 x 3,35 2 5,1 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Чили 1 1,73 x 3,6 2 5,1 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Англия Сербия 1 1,3 x 5,1 2 10,5 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Ирландия Португалия 1 9 x 4,9 2 1,35 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Франция Украина 1 1,2 x 6,4 2 16 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Полусредний вес. 5 раундов Джек Делла Маддалена Ислам Махачев 1 3,85 x 64 2 1,28 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Женщины. Наилегчайший вес. 5 раундов Валентина Шевченко Чжан Вэйли 1 1,75 x 51 2 2,13 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Спорт⁠,
0

Покровская покинула пост главного тренера российских синхронисток

Покровская покинула пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию
Вместо Покровской, которая привела сборную России к золоту на шести Олимпиадах, команду возглавит Ромашина
Татьяна Покровская
Татьяна Покровская (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Татьяна Покровская, с 1998 года возглавлявшая сборную России по синхронному плаванию, покинет свой пост, ее преемницей стала семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России.

Покровская сообщила о своем решении на конференции федерации в Казани. Она станет советником председателя ФВВСР и будет помогать тренерскому штабу.

Покровская была главным тренером Объединенной команды по синхронному плаванию на Олимпийских играх в Барселоне, вернулась в сборную России через несколько лет.

Под ее руководством сборная России завоевала все золотые медали на Играх в Сиднее, Афинах, Пекине, Лондоне, Рио-де-Жанейро и Токио. На Игры в Париже россиянки не поехали.

Покровской 75 лет.

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, первом для россиян за шесть лет, отечественные синхронисты стали вторыми в медальном зачете (впервые с 1994 года). Россияне завоевали на турнире три золота (все — Александр Мальцев), три серебряные и две бронзовые медали. Лидером стала команда Китая с четырьмя золотыми медалями и тремя серебряными.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин

Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам

Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
синхронное плавание

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Почему российские синхронистки впервые за 31 год не выиграли золото на ЧМ
Спорт
Брусникина и Ромашина назвали сильнейшим молодое поколение синхронисток
Спорт
Покровская заявила, что ей легко уезжать с ЧМ без золота синхронисток
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Число сделок в новостройках Москвы и Подмосковья выросло на 43% за год Недвижимость, 14:41
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
В Швеции предсказали выход ВСУ из Покровска через неделю Политика, 14:38
Качественный рост: как государство помогает развиваться малому бизнесу Национальные проекты, 14:37
В Оренбурге ресторану грозит штраф за изображение хинкали вместо куполов Общество, 14:36
«Общественный капитал» — об ответственности российского бизнеса Отрасли, 14:33
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Сотрудников 50+ будет все больше. Как компаниям раскрыть их силу Образование, 14:28
Мужчина с пистолетом ворвался в здание телеканала beIN SPORTS в Стамбуле Общество, 14:26
В Тюменской области сожгут кур из-за вспышки инфекции на птицефабрике Общество, 14:26
Греф спрогнозировал новый рекорд по размеру дивидендов «Сбера» Инвестиции, 14:14
В РФС рассказали, за что могут наказать «Спартак» после игры с «Ахматом» Спорт, 14:12
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Соцфонд назвал максимальный размер больничного в 2026 году Общество, 14:05