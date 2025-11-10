Покровская покинула пост главного тренера российских синхронисток

Вместо Покровской, которая привела сборную России к золоту на шести Олимпиадах, команду возглавит Ромашина

Татьяна Покровская (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Татьяна Покровская, с 1998 года возглавлявшая сборную России по синхронному плаванию, покинет свой пост, ее преемницей стала семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России.

Покровская сообщила о своем решении на конференции федерации в Казани. Она станет советником председателя ФВВСР и будет помогать тренерскому штабу.

Покровская была главным тренером Объединенной команды по синхронному плаванию на Олимпийских играх в Барселоне, вернулась в сборную России через несколько лет.

Под ее руководством сборная России завоевала все золотые медали на Играх в Сиднее, Афинах, Пекине, Лондоне, Рио-де-Жанейро и Токио. На Игры в Париже россиянки не поехали.

Покровской 75 лет.

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, первом для россиян за шесть лет, отечественные синхронисты стали вторыми в медальном зачете (впервые с 1994 года). Россияне завоевали на турнире три золота (все — Александр Мальцев), три серебряные и две бронзовые медали. Лидером стала команда Китая с четырьмя золотыми медалями и тремя серебряными.