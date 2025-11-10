 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Реал» объявил о травмах вратаря и капитана

«Реал» объявил о травмах Куртуа и Вальверде
У Куртуа и Вальверде, который с октября играл с капитанской повязкой, мышечные травмы. Сроки восстановления в клубе не назвали
Тибо Куртуа
Тибо Куртуа (Фото: Michael Regan / Getty Images)

Голкипер Тибо Куртуа и полузащитник Федерико Вальверде получили травмы мышц правой ноги, сообщила пресс-служба мадридского «Реала».

Оба участвовали в матче с «Райо Вальекано» накануне (0:0).

У Вальверде травма полуперепончатой мышцы, у Куртуа — длинной приводящей мышцы. Сроки восстановления не уточняются.

Вальверде в этом сезоне провел 15 матчей за «Реал», с октября он выходил с капитанской повязкой во всех матчах (после травмы Дани Карвахаля). У Куртуа 16 игр.

Мадридская команда лидирует в чемпионате Испании.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Реал Мадрид Тибо Куртуа

