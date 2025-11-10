«Реал» объявил о травмах вратаря и капитана
Голкипер Тибо Куртуа и полузащитник Федерико Вальверде получили травмы мышц правой ноги, сообщила пресс-служба мадридского «Реала».
Оба участвовали в матче с «Райо Вальекано» накануне (0:0).
У Вальверде травма полуперепончатой мышцы, у Куртуа — длинной приводящей мышцы. Сроки восстановления не уточняются.
Вальверде в этом сезоне провел 15 матчей за «Реал», с октября он выходил с капитанской повязкой во всех матчах (после травмы Дани Карвахаля). У Куртуа 16 игр.
Мадридская команда лидирует в чемпионате Испании.
