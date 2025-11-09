У мадридского «Реала» прервалась победная серия в Ла Лиге
«Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано» в 12-м туре чемпионата Испании.
Матч в Мадриде закончился без забитых мячей.
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе впервые в этом сезоне не смог нанести ни одного удара по воротам за первый тайм.
Идущий на 12-м месте «Райо Вальекано» прервал четырехматчевую победную серию лидера Ла Лиги.
«Райо Вальекано» стал первой командой чемпионата Испании в этом сезоне, не проигравшей на своем поле «Реалу» и «Барселоне». В прошлом сезоне это удалось только двум клубам — «Осасуне» и «Бетису».
Ранее на этой неделе «Реал» проиграл в Лиге чемпионов «Ливерпулю».
