 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Ливерпуль 1 1,05 x 13 2 54 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Крылья Советов Зенит 1 34 x 1,08 2 10,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Локомотив Оренбург 1 1,02 x 10 2 100 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ахмат Спартак 1 100 x 11,5 2 1,05 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Краснодар 1 11 x 1,1 2 9 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Лацио 1 1,35 x 5,1 2 8,57 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Перу 1 1,8 x 3,35 2 5,1 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Чили 1 1,73 x 3,6 2 5,1 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Англия Сербия 1 1,3 x 5,1 2 10,5 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Ирландия Португалия 1 9 x 4,9 2 1,35 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Франция Украина 1 1,2 x 6,4 2 16 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Полусредний вес. 5 раундов Джек Делла Маддалена Ислам Махачев 1 3,95 x 64 2 1,27 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Женщины. Наилегчайший вес. 5 раундов Валентина Шевченко Чжан Вэйли 1 1,85 x 50 2 2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

У мадридского «Реала» прервалась победная серия в Ла Лиге

«Реал» не смог обыграть «Райо Вальекано» в Ла Лиге
Матч завершился со счетом 0:0. «Райо Вальекано» стал первой командой чемпионата Испании в этом сезоне, не проигравшей на своем поле «Реалу» и «Барселоне»
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Angel Martinez / Getty Images)

«Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано» в 12-м туре чемпионата Испании.

Матч в Мадриде закончился без забитых мячей.

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе впервые в этом сезоне не смог нанести ни одного удара по воротам за первый тайм.

Идущий на 12-м месте «Райо Вальекано» прервал четырехматчевую победную серию лидера Ла Лиги.

«Райо Вальекано» стал первой командой чемпионата Испании в этом сезоне, не проигравшей на своем поле «Реалу» и «Барселоне». В прошлом сезоне это удалось только двум клубам — «Осасуне» и «Бетису».

Ранее на этой неделе «Реал» проиграл в Лиге чемпионов «Ливерпулю».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Реал Мадрид
Материалы по теме
В Испании узнали о планах Гарри Кейна перейти в «Барселону»
Спорт
Фанат «Реала» умер после незабитого Мбаппе пенальти в Эль-Класико
Спорт
Капитан «Реала» перенес операцию на колене
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» Спорт, 21:32
Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин Политика, 21:31
Три человека погибли из-за сильных волн на испанском Тенерифе. Видео Общество, 21:29
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 21:20
Гендиректор BBC подал в отставку из-за подделки речи Трампа Общество, 21:16
Каллас не упомянула СССР, говоря о победе над нацистами Политика, 21:07
Как «Билайн» превращается из оператора связи в IT-партнера на рынке b2b Отрасли, 21:05
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Черчесов назвал недостойным поведение тренеров «Спартака» Спорт, 21:00
Путин по телефону поздравил Пахмутову с днем рождения во время концерта Политика, 20:59
«Общественный капитал» — об ответственности российского бизнеса Отрасли, 20:42
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Синоптик сказал, когда менять резину на зимнюю может быть уже поздно Общество, 20:34
В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя Общество, 20:25
У мадридского «Реала» прервалась победная серия в Ла Лиге Спорт, 20:24