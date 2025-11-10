Times узнала о планах запретить трансгендерам участвовать в Олимпиадах
Международный олимпийский комитет (МОК) в начале 2026 года объявит о запрете участия в женских соревнованиях на Играх трансгендеров («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России), ограничения, вероятно, будут распространены и на спортсменок с нарушениями полового развития, таких как боксерша Иман Хелиф. Об этом пишет The Times.
На прошлой неделе в Лозанне глава комитета МОК по медицинским и научным вопросам Джейн Торнтон представила предварительные результаты исследования, которое подтверждает, что физические преимущества у рожденных мужчинами сохраняются даже на фоне препаратов для снижения уровня тестостерона.
«Это была очень научная, фактологическая и бесстрастная презентация, которая довольно четко изложила доказательства», — сообщил источник газеты.
МОК еще предстоит оформить новые правила так, чтобы они были юридически безупречны.
МОК в 2021 году отдал международным федерациям право допуска таких спортсменок к соревнованиям.
Ряд федераций, такие как World Athletics и World Aquatics, уже фактически запретили им участвовать в женских соревнованиях.
World Boxing стала требовать от спортсменок подтвердить пол генетическим тестом после гендерного скандала на Играх в Париже, где золото взяли Хелиф и Линь Юйтин, которых обвиняли в том, что у них мужской набор хромосом.
Президент России Владимир Путин в сентябре 2024 года, комментируя ситуацию с Хелиф, говорил, что «они [трансгендеры] убивают напрочь женский спорт».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя
Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин
Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам
Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США
Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»
Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой