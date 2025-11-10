Times узнала о планах запретить трансгендерам участвовать в Олимпиадах

МОК получил результаты исследования, на основании которого запретит участие в Играх трансгендеров и, вероятно, спортсменок с нарушениями полового развития. Пока их допуск зависит от позиции международных федераций

Фото: Francesco Scaccianoce / Getty Images

Международный олимпийский комитет (МОК) в начале 2026 года объявит о запрете участия в женских соревнованиях на Играх трансгендеров («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России), ограничения, вероятно, будут распространены и на спортсменок с нарушениями полового развития, таких как боксерша Иман Хелиф. Об этом пишет The Times.

На прошлой неделе в Лозанне глава комитета МОК по медицинским и научным вопросам Джейн Торнтон представила предварительные результаты исследования, которое подтверждает, что физические преимущества у рожденных мужчинами сохраняются даже на фоне препаратов для снижения уровня тестостерона.

«Это была очень научная, фактологическая и бесстрастная презентация, которая довольно четко изложила доказательства», — сообщил источник газеты.

МОК еще предстоит оформить новые правила так, чтобы они были юридически безупречны.

МОК в 2021 году отдал международным федерациям право допуска таких спортсменок к соревнованиям.

Ряд федераций, такие как World Athletics и World Aquatics, уже фактически запретили им участвовать в женских соревнованиях.

World Boxing стала требовать от спортсменок подтвердить пол генетическим тестом после гендерного скандала на Играх в Париже, где золото взяли Хелиф и Линь Юйтин, которых обвиняли в том, что у них мужской набор хромосом.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2024 года, комментируя ситуацию с Хелиф, говорил, что «они [трансгендеры] убивают напрочь женский спорт».