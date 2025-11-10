Бублик обошел Медведева в мировом рейтинге ATP

Бублик обошел всех россиян в новом рейтинге ATP

Бублик впервые поднялся на 11-е место в ATP, Медведев потерял одну позицию и стал 13-м. Лидером рейтинга вновь стал Алькарас

Александр Бублик (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Выступающий за Казахстан уроженец Гатчины Александр Бублик поднялся на 11-е место в обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Это самое высокое место в рейтинге для 28-летнего Бублика, который в этом сезоне выиграл четыре турнира, а на последнем «Мастерс» в Париже дошел до полуфинала.

Первая ракетка России Даниил Медведев опустился в рейтинге на 13-е место, которое неделю назад занимал Бублик. Андрей Рублев остался 16-м, Карен Хачанов — 18-м.

Испанец Карлос Алькарас вновь поднялся на первое место, сместив итальянца Янника Синнера. Серб Новак Джокович, выигравший турнир в Афинах, стал четвертым, американец Бен Шелтон — пятым.