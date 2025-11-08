Джокович выиграл 101-й титул ATP в карьере на турнире в Афинах

Сербский теннисист обыграл в финале итальянца Лоренцо Музетти и не позволил тому напрямую отобраться на Итоговый турнир ATP

Новак Джокович (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира ATP в Афинах.

В финале 38-летний серб, первый сеяный, обыграл итальянца Лоренцо Музетти, девятую ракетку мира, со счетом 4:6, 6:3, 7:5.

Джокович, который сейчас занимает пятое место в мировом рейтинге, играл в 144-м финале ATP в карьере. Это четвертый результат в истории — после Ивана Лендла (146), Роджера Федерера (157) и Джимми Коннорса (164). По титулам Джокович (101) уступает только Федереру (103) и Коннорсу (109).

Музетти должен был выигрывать титул в Афинах, чтобы напрямую отобраться на Итоговый турнир ATP. Итальянец всего пять очков уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму, который занял восьмое место в чемпионской гонке ATP в нынешнем сезоне. Музетти будет первым запасным на Итоговом турнире, если только Джокович не решит с него сняться.

Победитель турнира в Афинах получит €116,69 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков, финалисту достанутся €68 тыс. и 165 очков.

Итоговый турнир ATP с общим призовым фондом $15,5 млн в этом году пройдет с 9 по 16 ноября в Турине.