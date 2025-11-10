 Перейти к основному контенту
Капризов вторым из россиян забросил десять шайб в новом сезоне НХЛ

Российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче с «Калгари Флэймз»
Кирилл Капризов
Кирилл Капризов (Фото: Alex Goodlett / Getty Images)

«Миннесота Уайлд» победила «Калгари Флэймз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе «Уайлд» заброшенными шайбами отличились Мэттью Болди (44-я минута) и Кирилл Капризов (60).

Малкин превзошел достижение Патрика Кейна в НХЛ
Спорт
Евгений Малкин

Капризов забросил десять шайб в новом сезоне НХЛ. Он вторым из россиян преодолел эту отметку в нынешнем сезоне НХЛ, ранее это удалось форварду «Вегаса» Павлу Дорофееву.

Всего на счету Капризова 22 очка (10 шайб + 12 результативных передач). Он вновь единолично возглавил список лучших бомбардиров среди россиян.

«Миннесота» набрала 17 очков в 17 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Калгари», на счету которого 10 очков после 17 игр, занимает восьмое место в таблице Тихоокеанского дивизиона.

