Капризов вторым из россиян забросил десять шайб в новом сезоне НХЛ
«Миннесота Уайлд» победила «Калгари Флэймз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0.
В составе «Уайлд» заброшенными шайбами отличились Мэттью Болди (44-я минута) и Кирилл Капризов (60).
Капризов забросил десять шайб в новом сезоне НХЛ. Он вторым из россиян преодолел эту отметку в нынешнем сезоне НХЛ, ранее это удалось форварду «Вегаса» Павлу Дорофееву.
Всего на счету Капризова 22 очка (10 шайб + 12 результативных передач). Он вновь единолично возглавил список лучших бомбардиров среди россиян.
«Миннесота» набрала 17 очков в 17 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Калгари», на счету которого 10 очков после 17 игр, занимает восьмое место в таблице Тихоокеанского дивизиона.
