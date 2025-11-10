 Перейти к основному контенту
Реклама

Малкин превзошел достижение Патрика Кейна в НХЛ

Малкин вышел на третье место по числу передач на первый гол в матчах НХЛ
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей в матче с «Лос-Анджелес Кингз»
Евгений Малкин
Евгений Малкин (Фото: Steph Chambers / Getty Images)

«Питтсбург Пингвинз» уступил «Лос-Анджелес Кингз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:3.

В составе «Кингз» заброшенными шайбами отличились Анже Копитар (15-я минута), Кори Перри (45) и Кевин Фиала (52). У «Пингвинз» отметились Томми Новак (9) и Энтони Манта (28).

Овечкин и Малкин обменялись игровыми формами после матча НХЛ
Спорт
Евгений Малкин и Александр Овечкин

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей в эпизоде с первым голом команды. 39-летний форвард записал на свой счет 145-й пас на стартовый гол в матче. По этому показателю среди всех действующих игроков НХЛ он обошел нападающего «Детройта» Патрика Кейна (144). Больше только у форварда «Кингз» Анже Копитар (165) и одноклубника Малкина Сидни Кросби (167).

Всего в 17 матчах нынешнего сезона Малкин набрал 21 (3 гола + 18 результативных передач) очко. Россиянин является лидером по голевым передачам в нынешнем сезоне НХЛ. Он также набрал больше всех очков среди российских хоккеистов лиги.

В составе «Пингвинз» дебютировал 21-летний российский вратарь Сергей Мурашов, который отразил 24 броска (88,9%).

«Питтсбург» набрал 21 очко в 17 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Лос-Анджелес», на счету которого 18 очков после 16 игр, занимает четвертое место в таблице Тихоокеанского дивизиона.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин

Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам

Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
