Малкин превзошел достижение Патрика Кейна в НХЛ
«Питтсбург Пингвинз» уступил «Лос-Анджелес Кингз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:3.
В составе «Кингз» заброшенными шайбами отличились Анже Копитар (15-я минута), Кори Перри (45) и Кевин Фиала (52). У «Пингвинз» отметились Томми Новак (9) и Энтони Манта (28).
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей в эпизоде с первым голом команды. 39-летний форвард записал на свой счет 145-й пас на стартовый гол в матче. По этому показателю среди всех действующих игроков НХЛ он обошел нападающего «Детройта» Патрика Кейна (144). Больше только у форварда «Кингз» Анже Копитар (165) и одноклубника Малкина Сидни Кросби (167).
Всего в 17 матчах нынешнего сезона Малкин набрал 21 (3 гола + 18 результативных передач) очко. Россиянин является лидером по голевым передачам в нынешнем сезоне НХЛ. Он также набрал больше всех очков среди российских хоккеистов лиги.
В составе «Пингвинз» дебютировал 21-летний российский вратарь Сергей Мурашов, который отразил 24 броска (88,9%).
«Питтсбург» набрал 21 очко в 17 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Лос-Анджелес», на счету которого 18 очков после 16 игр, занимает четвертое место в таблице Тихоокеанского дивизиона.
