Овечкин и Малкин обменялись игровыми формами после матча НХЛ

«Питтсбург» в домашнем матче обыграл «Вашингтон» со счетом 5:3. После игры Евгений Малкин опубликовал фотографию с Александром Овечкиным, подписав «900» в честь рекорда россиянина по голам в НХЛ

Евгений Малкин и Александр Овечкин (Фото: e.malkin71geno / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Малкин обменялись игровыми формами после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Об этом сообщает на своей странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Малкин.

«Питтсбург» в домашнем матче обыграл «Кэпиталз» со счетом 5:3. После встречи Малкин опубликовал фотографию с Овечкиным с подписью «900».

Овечкин в ночь на 6 ноября достиг отметки 900 голов в карьере в чемпионатах НХЛ.

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя передачами в эпизодах с двумя первыми голами «Кэпиталз». Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отличился голевой передачей на победную шайбу.

Овечкин в нынешнем сезоне набрал 10 очков, забросив три шайбы и сделав семь передач в 14 матчах. Всего на счету Малкина в нынешнем регулярном чемпионате три гола и 17 передач в 15 играх.

«Вашингтон» набрал 15 очков в 14 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Питтсбург», на счету которого 20 очков после 15 игр, занимает второе место в Столичном дивизионе.