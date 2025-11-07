 Перейти к основному контенту
Рекорд Овечкина в НХЛ
0

Овечкин и Малкин обменялись игровыми формами после матча НХЛ

Сюжет
Рекорд Овечкина в НХЛ
«Питтсбург» в домашнем матче обыграл «Вашингтон» со счетом 5:3. После игры Евгений Малкин опубликовал фотографию с Александром Овечкиным, подписав «900» в честь рекорда россиянина по голам в НХЛ
Евгений Малкин и Александр Овечкин
Евгений Малкин и Александр Овечкин (Фото: e.malkin71geno / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Малкин обменялись игровыми формами после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Об этом сообщает на своей странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Малкин.

«Питтсбург» в домашнем матче обыграл «Кэпиталз» со счетом 5:3. После встречи Малкин опубликовал фотографию с Овечкиным с подписью «900».

Овечкин в ночь на 6 ноября достиг отметки 900 голов в карьере в чемпионатах НХЛ.

Овечкин сделал две передачи в матче против клуба Малкина в НХЛ
Спорт
Александр Овечкин

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя передачами в эпизодах с двумя первыми голами «Кэпиталз». Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отличился голевой передачей на победную шайбу.

Овечкин в нынешнем сезоне набрал 10 очков, забросив три шайбы и сделав семь передач в 14 матчах. Всего на счету Малкина в нынешнем регулярном чемпионате три гола и 17 передач в 15 играх.

«Вашингтон» набрал 15 очков в 14 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Питтсбург», на счету которого 20 очков после 15 игр, занимает второе место в Столичном дивизионе.

Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Вашингтон Кэпиталз Питтсбург Пингвинз Александр Овечкин Евгений Малкин
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Евгений Малкин фото
Евгений Малкин
хоккеист
31 июля 1986 года
