Московское «Динамо» пропустило шесть шайб от «Лады» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:6. Тольяттинский клуб одержал первую победу в сезоне

Фото: телеграм-канал ХК «Динамо»

Московское «Динамо» уступило тольяттинской «Ладе» со счетом 3:6 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Остап Сафин (3-я минута), Егор Черников (8), Владислав Семин (19), Магомед Шараканов (30), Никита Попугаев (41) и Никита Михайлов (60). У проигравших отличились Даниил Пыленков (7), Максим Джиошвили (34) и Макс Комтуа (56).

Дебютный матч в составе «Динамо» провел 17-летний форвард Иван Рябкин.

«Лада» после двух поражений на старте выиграла первый матч в новом сезоне КХЛ. У «Динамо» теперь одна победа и два поражения.

В следующем матче «Динамо» 12 сентября в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Лада» днем позже встретится на выезде с подмосковным «Витязем».