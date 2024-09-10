Месси назвал Джордана величайшим спортсменом в истории
Лидер «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что считает баскетболиста Майкла Джордана величайшим спортсменом в истории.
«Мне кажется, что когда дело касается спорта, то величайшим можно назвать Майкла Джордана. После просмотра сериала «Последний танец» я проникся и больше узнал о том, кем он был», — цитирует Месси SPORF в соцсети Х.
Джордан — шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго» и двукратный олимпийский чемпион, он завершил карьеру в 2003 году. Ему 61 год.
Джордан — один из четырех спортсменов, вошедших в список миллиардеров Forbes, наряду с Леброном Джеймсом, Мэджиком Джонсоном и Тайгером Вудсом.
Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка Америки.
Обсудить новость можно на нашем канале в Telegram «РБК Спорт».
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Huawei выпустил первый в мире тройную «раскладушку»
Дилеры спрогнозировали рост цен на машины с октября
В Москве на торги выставили 13-комнатную квартиру за ₽47 млн
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с туристами
Крупнейшие в мире компании выплатили рекордные дивиденды
«Гознак» анонсировал дискуссию о необходимости наличных денег к 2030 году
Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов