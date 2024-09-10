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Месси назвал Джордана величайшим спортсменом в истории

Майкл Джордан является шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго» и двукратным олимпийским чемпионом
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Megan Briggs / Getty Images)

Лидер «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что считает баскетболиста Майкла Джордана величайшим спортсменом в истории.

«Мне кажется, что когда дело касается спорта, то величайшим можно назвать Майкла Джордана. После просмотра сериала «Последний танец» я проникся и больше узнал о том, кем он был», — цитирует Месси SPORF в соцсети Х.

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Майкл Джордан в 1993 году

Джордан — шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго» и двукратный олимпийский чемпион, он завершил карьеру в 2003 году. Ему 61 год.

Джордан — один из четырех спортсменов, вошедших в список миллиардеров Forbes, наряду с Леброном Джеймсом, Мэджиком Джонсоном и Тайгером Вудсом.

Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка Америки.

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Иван Витченко Иван Витченко
Лионель Месси Майкл Джордан
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