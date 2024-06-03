Коллекционную карточку Майкла Джордана продали за рекордные $2,9 млн
Карточка Майкла Джордана с автографом из коллекции Upper Deck 2003 года была продана за рекордные $2,9 млн, сообщила пресс-служба аукциона Goldin.
Победивший покупатель предложил за карточку $2,4 млн и заплатил еще 22% комиссии аукциону. Это рекордная стоимость для карточек шестикратного чемпиона НБА, когда-либо проданных на аукционе.
Карточка серии Logoman была выпущена в единственном экземпляре, она содержит нашивку НБА, вырезанную из формы Джордана в «Чикаго Буллз», и получила максимальные 10 баллов от компании PSA, которая оценивает качество карточек, пишет Sportico.
Карточка Джордана, несмотря на высокую стоимость, значительно уступает рекорду коллекционной карточки Topps 1952 года бейсболиста «Нью-Йорк Янкиз» Микки Мэнтла, которую в 2022 году продали на аукционе за $12,6 млн.
Джордан — шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго» и двукратный олимпийский чемпион, он завершил карьеру в 2003 году.
Джордану 61 год, он один из четырех спортсменов, вошедших в список миллиардеров Forbes, наряду с Леброном Джеймсом, Мэджиком Джонсоном и Тайгером Вудсом.
Черчесову предложили работу в новой сборной
Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича
Киев за 90 минут убедил США разрешить удары по России
Военные восприняли слова Макрона как разрешение ударов по регионам России
Хабиб Нурмагомедов встретился с Дональдом Трампом. Видео
Китайский зонд «Чанъэ-6» совершил успешную посадку на Луне. Видео
Минобороны России сообщило о групповом ударе по энергообъектам Украины
Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры
Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94
Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит