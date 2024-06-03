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Коллекционную карточку Майкла Джордана продали за рекордные $2,9 млн

Коллекционную карточку Майкла Джордана продали на аукционе за рекордные $2,9 млн
Карточка Logoman 2003 года с автографом и нашивкой с формы Джордана стала самой дорогой среди всех карточек легенды НБА. Однако она более чем в четыре раза уступила рекорду карточки бейсболиста Микки Мэнтла, проданной в 2022-м
Майкл Джордан в 1993 году
Майкл Джордан в 1993 году (Фото: Rick Stewart / Allsport / Getty Images)

Карточка Майкла Джордана с автографом из коллекции Upper Deck 2003 года была продана за рекордные $2,9 млн, сообщила пресс-служба аукциона Goldin.

Фото: Страница Goldin в X
Фото: Страница Goldin в X

Победивший покупатель предложил за карточку $2,4 млн и заплатил еще 22% комиссии аукциону. Это рекордная стоимость для карточек шестикратного чемпиона НБА, когда-либо проданных на аукционе.

Карточка серии Logoman была выпущена в единственном экземпляре, она содержит нашивку НБА, вырезанную из формы Джордана в «Чикаго Буллз», и получила максимальные 10 баллов от компании PSA, которая оценивает качество карточек, пишет Sportico.

Карточка Джордана, несмотря на высокую стоимость, значительно уступает рекорду коллекционной карточки Topps 1952 года бейсболиста «Нью-Йорк Янкиз» Микки Мэнтла, которую в 2022 году продали на аукционе за $12,6 млн.

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Джордан — шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго» и двукратный олимпийский чемпион, он завершил карьеру в 2003 году.

Джордану 61 год, он один из четырех спортсменов, вошедших в список миллиардеров Forbes, наряду с Леброном Джеймсом, Мэджиком Джонсоном и Тайгером Вудсом.

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Анна Сатдинова
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