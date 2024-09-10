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Хоккейный клуб из Освенцима оштрафовали за адресованный немцам баннер

Во время домашнего матча хоккейной Лиги чемпионов против «Айсбарен Берлин» болельщики «Унии Освенцим» вывесили баннер с надписью: «Добро пожаловать в город вашего самого большого преступления — немецкие лагеря смерти»
Фото: hooligans.cz
Фото: hooligans.cz

Польский клуб «Уния Освенцим» оштрафован на €2 тыс. за баннер, который его болельщики вывесили во время домашнего матча хоккейной Лиги чемпионов против «Айсбарен Берлин». Об этом сообщается на сайте турнира.

Игра состоялась 7 сентября и завершилась победой немецкого клуба со счетом 4:1. Во время встречи фанаты хозяев вывесили баннер с надписью: «Добро пожаловать в город вашего самого большого преступления — немецкие лагеря смерти».

Штраф для «Унии Освенцим» лига обосновала тем, что баннер содержал политическое послание.

В польском клубе выступили со специальным заявлением после этого наказания. «В связи с тем, что болельщики представили контент исторического характера 7 сентября во время матча хоккейной Лиги чемпионов правление клуба «Уния Освенцим» и общество освенцимского спорта единогласно заявляют, что спортивные соревнования не являются подходящим местом для представления политических взглядов или исторических фактов. Также хотим сообщить вам, что клуб покроет наложенный штраф из собственных средств», — сказано в заявлении.

Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) был основан в 1940 году, а его строительство завершилось в 1942-м. Там были убиты около 1,4 млн человек, из них примерно 1,1 млн составили евреи. В январе 1945-го лагерь был освобожден советской армией. Спустя два года на его месте был создан музей, позже включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей Польша Освенцим
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