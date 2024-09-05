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Украинца номинировали на «Золотой мяч», Месси и Роналду — нет

Украинца номинировали на «Золотой мяч», Месси и Роналду впервые за 21 год — нет
Журнал France Football, который вручает награду, объявил список номинантов из 30 игроков. В их числе оказался нападающий сборной Украины Артем Довбик
Лионель Месси и Криштиану Роналду
Лионель Месси и Криштиану Роналду (Фото: David Ramos / Getty Images)

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси и португальский форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду не вошли в расширенный список номинантов на «Золотой мяч», приз лучшему футболисту году.

Журнал France Football, который вручает награду, объявил список претендентов из 30 игроков. В их числе оказался нападающий сборной Украины Артем Довбик, который, будучи игроком «Жироны», стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании сезона-2023/24.

Впервые с 2003 году в расширенном списке не оказалось Месси или Роналду.

Фото: France Football
Номинанты на "Золотой мяч"
(Фото: France Football)

Месси рекордные восемь раз завоевывал «Золотой мяч» (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023). Он неизменно попадал в число претендентов в 2006-2021 годах, а также в 2023-м.

Роналду во второй раз подряд оказался вне числа претендентов. Португалец неизменно входил в список номинантов в 2004-2022 гг. Он является пятикратным обладателем «Золотого мяча» (2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 гг.) и занимает по этому показателю второе место после Месси.

«Золотой мяч» вручается France Football с 1956 года. Церемония вручения 68-й по счету престижнейшей награды пройдет 28 октября в парижском театре Шатле, где в мае 1909 года прошли первые представления «Русских сезонов» Сергея Дягилева.

На церемонии также будут вручены следующие награды за сезон 2023/24: «Золотой мяч» среди женщин, Трофей Копа (лучший игрок в возрасте до 21 года), Трофей Яшина (лучший вратарь), Трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир прошлого сезона), «Клуб года среди мужчин», «Клуб года среди женщин». В список призов добавятся две новые награды: «Тренер года среди мужчин» и «Тренер года среди женщин», которыми будет отмечен неоценимый вклад тренеров в успехи на поле.

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Лионель Месси Криштиану Роналду Футбол Артем Довбик
Криштиану Роналду фото

Криштиану Роналду

футболист сборной Португалии и «Ан-Насра»
5 февраля 1985 года
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