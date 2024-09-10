В Китае 43 человека получили пожизненную дисквалификацию за «договорняки»
Китайская футбольная ассоциация (CFA) пожизненно дисквалифицировала 38 игроков и пять должностных лиц по обвинению в договорных матчах и незаконных ставках. Об этом сообщает Reuters.
Двухлетнее расследование выявило 120 договорных матчей, в которых участвовал 41 футбольный клуб, сообщил Чжан Сяопэн, представитель Министерства общественной безопасности Китая.
В отчете не говорится, все ли эти матчи проходили в Китае.
Три бывших футболиста сборной Китая Цзинь Цзиндао, Го Тяньюй и Гу Чао, а также южнокорейский игрок Сон Чон Хо, который играл за «Шаньдун Тайшань», были среди тех, кто был дисквалифицирован пожизненно.
Чжан Сяопэн рассказал, что 44 человека были привлечены к уголовной ответственности за взяточничество, азартные игры и незаконное открытие казино, в то время как 17 других были уличены в взяточничестве и организации договорных матчей.
Президент CFA Сон Кай сообщил, что 43 из этих 44 человек были пожизненно отстранены от деятельности, связанной с футболом, а еще 17 других получили пятилетний запрет.
В феврале бывшего главного тренера сборной Китая Ли Те приговорили к пожизненному тюремному заключению за коррупцию и организацию договорных матчей.
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