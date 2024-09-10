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В Китае 43 человека получили пожизненную дисквалификацию за «договорняки»

В Китае 43 человека получили пожизненную дисквалификацию за договорные матчи
Среди получивших такое наказание три бывших футболиста сборной страны, а также один бывший игрок национальной команды Южной Кореи
Фото: Alexander Hassenstein / Bongarts / Getty Images
Фото: Alexander Hassenstein / Bongarts / Getty Images

Китайская футбольная ассоциация (CFA) пожизненно дисквалифицировала 38 игроков и пять должностных лиц по обвинению в договорных матчах и незаконных ставках. Об этом сообщает Reuters.

Двухлетнее расследование выявило 120 договорных матчей, в которых участвовал 41 футбольный клуб, сообщил Чжан Сяопэн, представитель Министерства общественной безопасности Китая.

В отчете не говорится, все ли эти матчи проходили в Китае.

Три бывших футболиста сборной Китая Цзинь Цзиндао, Го Тяньюй и Гу Чао, а также южнокорейский игрок Сон Чон Хо, который играл за «Шаньдун Тайшань», были среди тех, кто был дисквалифицирован пожизненно.

Чжан Сяопэн рассказал, что 44 человека были привлечены к уголовной ответственности за взяточничество, азартные игры и незаконное открытие казино, в то время как 17 других были уличены в взяточничестве и организации договорных матчей.

Президент CFA Сон Кай сообщил, что 43 из этих 44 человек были пожизненно отстранены от деятельности, связанной с футболом, а еще 17 других получили пятилетний запрет.

В феврале бывшего главного тренера сборной Китая Ли Те приговорили к пожизненному тюремному заключению за коррупцию и организацию договорных матчей.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Китай договорные матчи
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