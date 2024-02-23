Экс-тренера сборной Китая приговорили к пожизненному сроку за взятку

Ли Те признался, что заплатил взятку, чтобы стать главным тренером сборной Китая, которую он возглавлял с 2019 по 2021 год. Также бывший полузащитник рассказал, что участвовал в организации договорных матчей

Ли Те (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Бывшего главного тренера сборной Китая по футболу Ли Те приговорили на родине к пожизненному тюремному заключению за коррупцию и организацию договорных матчей. Об этом сообщает The Mirror.

Ли Те считался одним из самых талантливых китайских футболистов своего поколения. На его счету 92 матча и шесть голов за сборную Китая. Ли Те играл в Англии за «Эвертон» и «Шеффилд Юнайтед», также выступал за «Ляонин Хувин» и «Чэнду Блейдс». Карьеру он завершил в 2011 году.

После этого он начал тренерскую карьеру, работал в «Гуанчжоу», «Хэбэйе», «Ухане», с 2019 по 2021 год возглавлял сборную Китая.

О расследовании в его отношении стало известно в 2022 году. Позднее 46-летний Ли Те публично признался, что дал взятку в размере 3 млн юаней (более $400 тыс.), чтобы возглавить сборную Китая. Также в своем телевизионном признании, которое транслировалось государственной телекомпанией CCTV, бывший футболист признался, что принимал участие в организации договорных матчей во втором по силе китайском дивизионе.

«Мне очень жаль. Мне следовало опустить голову и идти по правильному пути. Существовали определенные вещи, которые в то время были обычной практикой в футболе. Достигнув «успеха» такими неправильными способами, я на самом деле сделался все более и более нетерпеливым и жаждал быстрых результатов. Чтобы добиться хороших результатов, я прибегал к влиянию на судей, подкупу игроков и тренеров соперников. Такое поведение становится привычкой, и со временем возникает даже небольшая зависимость от подобных практик», — говорил Ли Те в своем признании месяц назад.