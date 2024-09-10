«Динамо» продлило контракт с футболистом сборной России
Московское «Динамо» продлило контракт с полузащитником Даниилом Фоминым до лета 2029 года. Об этом сообщается в телеграм-канале «бело-голубых».
Предыдущее соглашение с 27‑летним футболистом было рассчитано до 30 июня 2025-го.
В «Динамо» Фомин перешел летом 2020 года из «Уфы». За московский клуб он провел 144 матча во всех турнирах, забил 27 голов и сделал 20 результативных передач.
За сборную России Фомин сыграл 15 матчей.
В нынешнем сезоне «Динамо» после семи туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Дилеры спрогнозировали рост цен на машины с октября
В Москве на торги выставили 13-комнатную квартиру за ₽47 млн
Мантуров усомнился в возвращении западных автоконцернов в Россию
Мэр Ивано-Франковска анонсировал появление «языковых патрулей»
Шойгу исключил переговоры, пока ВСУ не будут «выкинуты» из России
ПВО за ночь сбила 144 украинских беспилотника. Карта
Результаты губернаторских выборов. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов