«Динамо» продлило контракт с футболистом сборной России

Новое соглашение с полузащитником Даниилом Фоминым рассчитано до 2029 года

Даниил Фомин (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Московское «Динамо» продлило контракт с полузащитником Даниилом Фоминым до лета 2029 года. Об этом сообщается в телеграм-канале «бело-голубых».

Предыдущее соглашение с 27‑летним футболистом было рассчитано до 30 июня 2025-го.

В «Динамо» Фомин перешел летом 2020 года из «Уфы». За московский клуб он провел 144 матча во всех турнирах, забил 27 голов и сделал 20 результативных передач.

За сборную России Фомин сыграл 15 матчей.

В нынешнем сезоне «Динамо» после семи туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.