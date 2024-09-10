Лидер сборной Нидерландов перешел в бразильский клуб
Форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай подписал контракт с «Коринтиансом». Об этом сообщается на сайте бразильского клуба.
Срок соглашения с 30-летним футболистом рассчитан до 31 декабря 2026 года. Депай перешел в бразильский клуб на правах свободного агента после ухода из мадридского «Атлетико».
За «Атлетико» Депай играл с января 2023 года, провел 40 матчей и забил 13 голов.
Ранее он также играл за ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Лион» и «Барселону». Форвард выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Нидерландов, Кубок Англии, чемпионат и Суперкубок Испании.
За сборную Нидерландов Депай провел 98 матчей и забил 46 голов.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Лавров назвал ключевой вопрос урегулирования конфликта на Украине
В Китае выявили ортонайровирус
Режим ЧС вводится в Новосибирской области
La Repubblica узнала о мирном плане Шольца по Украине
В России появится обязательная примирительная процедура при разводе
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Trafigura предупредила о скором падении цен на нефть до $60 за баррель
Результаты губернаторских выборов. Инфографика