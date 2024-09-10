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Лидер сборной Нидерландов перешел в бразильский клуб

Лидер сборной Нидерландов Мемфис Депай перешел в бразильский «Коринтианс»
Мемфис Депай, который находился в статусе свободного агента после ухода из мадридского «Атлетико», перешел в «Коринтианс»
Мемфис Депай
Мемфис Депай (Фото: Alex Livesey / Getty Images)

Форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай подписал контракт с «Коринтиансом». Об этом сообщается на сайте бразильского клуба.

Срок соглашения с 30-летним футболистом рассчитан до 31 декабря 2026 года. Депай перешел в бразильский клуб на правах свободного агента после ухода из мадридского «Атлетико».

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За «Атлетико» Депай играл с января 2023 года, провел 40 матчей и забил 13 голов.

Ранее он также играл за ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Лион» и «Барселону». Форвард выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Нидерландов, Кубок Англии, чемпионат и Суперкубок Испании.

За сборную Нидерландов Депай провел 98 матчей и забил 46 голов.

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