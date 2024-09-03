Куман не будет вызывать Бергвейна в сборную из-за трансфера в Саудовскую Аравию

Куман раскритиковал игрока сборной за переход в саудовский клуб в 26 лет

Форвард Стивен Бергвейн перешел из «Аякса» в «Аль-Иттихад». Главный тренер сборной Нидерландов заявил, что игрок молодом возрасте выбрал деньги, поэтому он больше не будет вызывать его в национальную команду

Стивен Бергвейн (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман раскритиковал форварда Стивена Бергвейна за переход в клуб из Саудовской Аравии и заявил, что не будет больше вызывать его в национальную команду. Слова тренера приводит ESPN.

26-летний Бергвейн 2 сентября перешел из «Аякса» в «Аль-Иттихад» за €25 млн.

«При таком трансфере спортивные амбиции не преобладают. К счастью, не все игроки думают так же. Я считаю, что, когда вам 26, главными амбициями должны быть спортивные, а не финансовые, но это выбор игроков», — сказал Куман.

Куман отметил, что Бергвейн не был обязан принимать предложение из Саудовской Аравии. «Он мог бы остаться в «Аяксе», не так ли? Думаю, что там тоже платят нормально. Но это его выбор», — сказал он.

По словам Кумана, глава Бергвейна в сборной Нидерландов, по сути, закрыта. «Он не связывался со мной по этому поводу. Я думаю, он знает, что я об этом думаю», — заключил тренер.

Бергвейн провел в сборной Нидерландов 35 матчей и забил восемь голов, в том числе играл на недавнем Евро-2024, где команда Кумана дошла до полуфинала.