Куман раскритиковал игрока сборной за переход в саудовский клуб в 26 лет
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман раскритиковал форварда Стивена Бергвейна за переход в клуб из Саудовской Аравии и заявил, что не будет больше вызывать его в национальную команду. Слова тренера приводит ESPN.
26-летний Бергвейн 2 сентября перешел из «Аякса» в «Аль-Иттихад» за €25 млн.
«При таком трансфере спортивные амбиции не преобладают. К счастью, не все игроки думают так же. Я считаю, что, когда вам 26, главными амбициями должны быть спортивные, а не финансовые, но это выбор игроков», — сказал Куман.
Куман отметил, что Бергвейн не был обязан принимать предложение из Саудовской Аравии. «Он мог бы остаться в «Аяксе», не так ли? Думаю, что там тоже платят нормально. Но это его выбор», — сказал он.
По словам Кумана, глава Бергвейна в сборной Нидерландов, по сути, закрыта. «Он не связывался со мной по этому поводу. Я думаю, он знает, что я об этом думаю», — заключил тренер.
Бергвейн провел в сборной Нидерландов 35 матчей и забил восемь голов, в том числе играл на недавнем Евро-2024, где команда Кумана дошла до полуфинала.
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