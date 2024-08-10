Бойца ММА Исмаилова будут судить за унижение человеческого достоинства
Боец ММА Магомед Исмаилов предстанет перед судом. Дело по статье 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) поступило в Таганский суд Москвы, следует из картотеки.
Заседание назначено на 13 августа.
По этой статье Исмаилову грозит штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб., или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток.
Подробности дела пока неизвестны. РБК обратился за комментарием к агенту спортсмена.
Mash пишет, что год назад Исмаилов записал видео в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) с возмущениями по поводу полицейских рейдов в мечети и обозвал правоохранителей «бандитами в масках».
В своем последнем бою, который прошел по правилам бокса, 38-летний Исмаилов единогласным решением судей проиграл Владимиру Минееву 20 июля. В ММА в активе Исмаилова 18 побед, три поражения и одна ничья. Он выступал в таких промоушенах, как ACA, Fight Nights, M-1 Global, RCC.
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