В аэропорту Внуково произошла драка с участием бойца ММА Ларкина

Александр Ларкин, выступающий в промоушене RCC Hard заявил, что не был инициатором этого конфликта. По словам спортсмена, ему стыдно, что он оказался в такой ситуации

Александр Ларкин (Фото: RCC Hard)

Российский боец ММА Александр Ларкин стал участником драки с несколькими пассажирами в аэропорту Внуково. Видео с этим инцидентом опубликовал телеграм-канал Mash. В промоушене RCC Hard, где выступает боец, подтвердили «Матч ТВ» факт драки, но призвали не делать поспешных выводов.

«Мы посмотрели видео, которые опубликовала одна из сторон конфликта. Видно, что во время диалога Александра оскорбляют и напирают, а затем бьют в висок со спины. При этом, там видно, что сотрудник аэропорта пытается объяснить людям, на которых якобы напал Александр, что их действия являются нарушением правил аэропорта, но тоже получает в ответ оскорбления», — сказали в RCC Hard.

Там добавили, что сейчас идет полицейская проверка, и только ее результат может стать основанием для каких-то заявлений и последующих решений.

Сам Ларкин рассказал «Матч ТВ», что конфликт спровоцировали четырех пьяных мужчины, в полиции у него статус потерпевшего в этой ситуации и ему теперь «звонят и предлагают договориться». «Я ни с кем договариваться не буду точно. <...> Если честно, мне стыдно, что я в такой ситуации оказался. Это взрослые четыре мужика, которые не следят за своими словами, а когда ситуация происходит, они начинают снимать видео. И мне стыдно, что я в одной движухе оказался с такими людьми», — сказал спортсмен.

По словам Ларкина, в полиции с него взяли объяснение и через 10 минут отпустили.

В описании видео в Mash говорится, что боец «избил туриста в аэропорту» из-за того, что тот якобы не давал проехать ему с друзьями на гольф-каре по дороге для VIP-пассажиров до самолета. При этом на кадрах видно, как Ларкин во время словесного конфликта получил удар со спины после чего началась потасовка. «Возникает ощущение, что СМИ вообще не разбираются в ситуации. Не слушают две стороны. Им скидывают видео, и они пишут первую попавшуюся версию», — отметил боец.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Управления на транспорте МВД России по ЦФО.