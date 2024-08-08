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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Француз с русскими корнями пошутил про отсутствие россиян на Олимпиаде

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Олимпиада-2024 в Париже
Французский волейболист Женя Гребенников обрадовался тому, что его команде не пришлось соревноваться с российской сборной
Женя Гребенников
Женя Гребенников (Фото: REUTERS/Annegret Hilse)

Игрок сборной Франции по волейболу Женя Гребенников, сын волейболиста и тренера Бориса Гребенникова, шуточно высказался об отсутствии соперников из России на летней Олимпиаде. Спортсмен обрадовался тому, что французам не пришлось встретиться на площадке с российскими волейболистами, рассказал «Чемпионату» Гребенников.

Сборная Франции по волейболу вышла в финал Олимпийских игр, одержав победу над командой Италии со счетом 3:0. В финале французы встретятся с поляками, которые впервые с 1976 года и второй раз в истории дошли до финала ОИ. Российских волейболистов в Париж не допустили.

«Я очень рад, что России нет, ха-ха. Просто у вас очень сильная сборная! Уверен, они бы хотели взять у нас реванш за поражение на Олимпиаде трехлетней давности. Так что я доволен, что вашей команды нет, — у нас шансов больше», — заявил Гребенников.

На самом деле спортсмен признался, что сожалеет об отсутствии такого серьезного игрока. По его словам, россияне подняли бы планку соревнований в Париже: «Очень жалко, что вашей команды нет. Уровень турнира был бы еще выше». Гребенников отметил, что в тусовке волейболистов все между собой хорошо общаются, поэтому «все были бы рады» видеть Россию среди соперников.

Финал соревнований по волейболу пройдет в субботу, 10 августа. Матч за бронзовую медаль между Италией и США запланирован на 9 августа.

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Арсений Ефременко
Олимпиада-2024 волейбол сборная Франции сборная России
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