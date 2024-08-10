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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Россияне пропустят церемонию закрытия Олимпиады

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Все российские спортсмены покинули Париж. Ранее россияне не были допущены до церемонии открытия
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер (Фото: Reuters)

Российские спортсмены пропустят церемонию закрытия Олимпиады. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония закрытия пройдет 11 августа. Ранее россияне не были допущены до церемонии открытия.

Россияне выступали на Олимпиаде в качестве нейтральных атлетов и завоевали одну медаль. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли серебро в парах.

Как российские спортсмены выступили на Олимпиаде в Париже. Инфографика
Спорт
Мирра Андреева и Диана Шнайдер

Всего на Олимпиаде выступили 15 россиян, семь из которых - теннисисты. Теннисная программа завершилась 4 августа, теннисисты уже выступают в других турнирах.  Также на первой неделе завершила выступление батутистка Анжела Бладцева, которая сразу покинула Париж.

На второй неделе выступали российские велогонщики. «Они уже дома все. Готовятся к ближайшим стартам», — сказал ТАСС президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов

Последним из россиян выступали гребцы. «Никто из российских каноистов не поедет на церемонию закрытия», — сказали в федерации гребли.

По информации агентства, 6 августа покинул Олимпийскую деревню и пловец Евгений Сомов.

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Теги
Анжела Бладцева Олимпиада Захар Петров Даниил Медведев Мирра Андреева Диана Шнайдер
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