Россияне пропустят церемонию закрытия Олимпиады
Российские спортсмены пропустят церемонию закрытия Олимпиады. Об этом сообщает ТАСС.
Церемония закрытия пройдет 11 августа. Ранее россияне не были допущены до церемонии открытия.
Россияне выступали на Олимпиаде в качестве нейтральных атлетов и завоевали одну медаль. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли серебро в парах.
Всего на Олимпиаде выступили 15 россиян, семь из которых - теннисисты. Теннисная программа завершилась 4 августа, теннисисты уже выступают в других турнирах. Также на первой неделе завершила выступление батутистка Анжела Бладцева, которая сразу покинула Париж.
На второй неделе выступали российские велогонщики. «Они уже дома все. Готовятся к ближайшим стартам», — сказал ТАСС президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов
Последним из россиян выступали гребцы. «Никто из российских каноистов не поедет на церемонию закрытия», — сказали в федерации гребли.
По информации агентства, 6 августа покинул Олимпийскую деревню и пловец Евгений Сомов.
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