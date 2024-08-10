Россиянка после серебра Олимпиады победила фаворитку турнира WTA
Россиянка Диана Шнайдер обыграла американку Кори Гауфф со счетом 6:4, 6:1 в третьем круге теннисного турнире WTA-1000 в Торонто.
Шнайдер посеяна на турнире под 14-м номером, Гауфф — под первым. Ранее они не встречались.
Россиянка в четвертьфинале сыграет с соотечественницей Людмилой Самсоновой.
Шнайдер впервые обыграла соперницу из топ-10 рейтинга. Она занимает в нем 24-е место. На счету 20-летней россиянки три титула на турнирах WTA: два в категории 250, один в категории 500. На прошлой неделе Шнайдер завоевала серебро Олимпиады в Париже в паре с Миррой Анадреевой.
Гауфф занимает второе место в рейтинге. В активе 20-летней американки семь титулов. В 2023 году она впервые выиграла турниры категории «Большого шлема» (US Open) и WTA-1000.
Призовой фонд турнира в Торонто превышает $3,2 млн. Категория WTA-1000 по престижу уступает только «Большому шлему» и Итоговому турниру.
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