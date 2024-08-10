Россиянка после серебра Олимпиады победила фаворитку турнира WTA

Россиянка Диана Шнайдер в четвертьфинале турнира в Торонто сыграет с соотечественницей Людмилой Самсоновой

Россиянка Диана Шнайдер обыграла американку Кори Гауфф со счетом 6:4, 6:1 в третьем круге теннисного турнире WTA-1000 в Торонто.

Шнайдер посеяна на турнире под 14-м номером, Гауфф — под первым. Ранее они не встречались.

Россиянка в четвертьфинале сыграет с соотечественницей Людмилой Самсоновой.

Шнайдер впервые обыграла соперницу из топ-10 рейтинга. Она занимает в нем 24-е место. На счету 20-летней россиянки три титула на турнирах WTA: два в категории 250, один в категории 500. На прошлой неделе Шнайдер завоевала серебро Олимпиады в Париже в паре с Миррой Анадреевой.

Гауфф занимает второе место в рейтинге. В активе 20-летней американки семь титулов. В 2023 году она впервые выиграла турниры категории «Большого шлема» (US Open) и WTA-1000.

Призовой фонд турнира в Торонто превышает $3,2 млн. Категория WTA-1000 по престижу уступает только «Большому шлему» и Итоговому турниру.