Француженка потеряла сознание во время забега на Олимпиаде
Француженка Алессия Зарбо потеряла сознание во время бега на 10 км на Олимпийских играх в Париже.
22-летняя девушка свалилась на дорожку на 26-й минуте забега. В трансляцию попал эпизод, как девушка теряет сознание, а потом сотрудники стадиона оказывают ей первую помощь. Комментаторы трансляции отмечали, что погода очень влажная, дышать было трудно, в течение вечера шел дождь.
Несмотря на инцидент, забег не был прерван. Через некоторое время девушку переместили на носилки и унесли с беговой дорожки. О ее состоянии и причинах падения, не сообщается.
Зарбо в 2020 году стала чемпионкой Франции в забеге на 10 000 метров.
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