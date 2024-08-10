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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Француженка потеряла сознание во время забега на Олимпиаде

Француженка потеряла сознание и рухнула на дорожку на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
22-летняя Алессия Зарбо не смогла завершить дистанцию, за несколько кругов до конца она свалилась на дорожку и потеряла сознание
Алессия Зарбо
Алессия Зарбо (Фото: Lui Siu Wai / Global look press)

Француженка Алессия Зарбо потеряла сознание во время бега на 10 км на Олимпийских играх в Париже.

22-летняя девушка свалилась на дорожку на 26-й минуте забега. В трансляцию попал эпизод, как девушка теряет сознание, а потом сотрудники стадиона оказывают ей первую помощь. Комментаторы трансляции отмечали, что погода очень влажная, дышать было трудно, в течение вечера шел дождь.

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Несмотря на инцидент, забег не был прерван. Через некоторое время девушку переместили на носилки и унесли с беговой дорожки. О ее состоянии и причинах падения, не сообщается.

Зарбо в 2020 году стала чемпионкой Франции в забеге на 10 000 метров.

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