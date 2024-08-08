 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Олимпийского чемпиона из США увезли на каталке после забега в Париже

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Американского олимпийского чемпиона увезли на кресле-каталке после забега. У него диагностировали COVID-19
Ноа Лайлс
Ноа Лайлс (Фото: Lui Siu Wai / Global look press)

Американца Ноа Лайлса увезли в кресле-каталке после забега на 200 м на Олимпийских играх в Париже.

Во вторник Лайлс завоевал бронзовую медаль в спринте с результатом 19,7 секунды. Сразу после финиша спортсмен начал тяжело дышать. К нему подбежал медицинский персонал, его посадили на коляску и увезли с арены.

Би-би-си в соцсети X, ссылаясь на американскую федерацию, сообщает, что у Лайлса диагностировали COVID.

Победил на дистанции 21-летний представитель Ботсваны Летсиль. Для этой страны это первое золото в истории Олимпиад. Летсиль — первый африканец, завоевавший титул на дистанции 200 м. Серебро осталось за Кеннетом Беднареком.  

Лайлс является олимпийским чемпионом 2024 года в беге на 100 м. Также в его активе шесть побед на чемпионатах мира. Он является рекордсменом США на дистанции 200 м.

Байден усомнился в мирной передаче власти в США в случае поражения Трампа

Путин легализовал майнинг криптовалют

Кандидат Трампа в вице-президенты заявил, что США не обязаны защищать ЕС

Дилеры Lada направили письмо Мишустину в поддержку повышения утильсбора

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Автомобили в России подорожают вдвое

На Земле ожидается магнитная буря

Объем покупок евро на внебиржевом рынке Казахстана вырос в 98 раз

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Олимпийские игры Олимпиада
Материалы по теме
Крупнейший разгром в футболе за 96 лет. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Сборная Марокко выиграла бронзу Олимпиады с крупнейшим счетом за 96 лет
Спорт
Сборная Франции по баскетболу вышла в финал Олимпиады
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 94,13 (+0,29) Инвестиции, 18:00 Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 86,56 (+0,61) Инвестиции, 18:00
Президент Мексики исключил арест Путина по ордеру МУС в случае визитаПолитика, 22:52
Олимпийского чемпиона из США увезли на каталке после забега в ПарижеСпорт, 22:38
«Яндекс» вернет деньги эвакуировавшимся на такси из Курской областиПолитика, 22:35
Суд в Москве заочно арестовал украинскую журналистку Янину СоколовскуюПолитика, 22:30
Минобороны сообщило о сбитых в Курской области дронахПолитика, 22:20
На соревнованиях CrossFit Games в США один из участников утонул в озереСпорт, 22:16
ВГТРК узнала о поведении военкора Поддубного по дороге в больницуПолитика, 22:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Ъ» узнал детали дела о хищениях в парке «Патриот»Общество, 21:59
Карлес Пучдемон сбежал от полиции после выступления в КаталонииПолитика, 21:55
Рублев стартовал с победы на «Мастерсе» в МонреалеСпорт, 21:52
Путин запретил продажу энергетиков несовершеннолетнимОбщество, 21:47
Путин подписал закон о статусе ветерана для военных из новых регионовПолитика, 21:43
Путин одобрил прекращение гражданства за непостановку на воинский учетПолитика, 21:32
Цены на газ в Европе за два дня подскочили на 10% на фоне нападения ВСУИнвестиции, 21:08