Олимпийского чемпиона из США увезли на каталке после забега в Париже

Американского олимпийского чемпиона увезли на кресле-каталке после забега. У него диагностировали COVID-19

Ноа Лайлс (Фото: Lui Siu Wai / Global look press)

Американца Ноа Лайлса увезли в кресле-каталке после забега на 200 м на Олимпийских играх в Париже.

Во вторник Лайлс завоевал бронзовую медаль в спринте с результатом 19,7 секунды. Сразу после финиша спортсмен начал тяжело дышать. К нему подбежал медицинский персонал, его посадили на коляску и увезли с арены.

Би-би-си в соцсети X, ссылаясь на американскую федерацию, сообщает, что у Лайлса диагностировали COVID.

Победил на дистанции 21-летний представитель Ботсваны Летсиль. Для этой страны это первое золото в истории Олимпиад. Летсиль — первый африканец, завоевавший титул на дистанции 200 м. Серебро осталось за Кеннетом Беднареком.

Лайлс является олимпийским чемпионом 2024 года в беге на 100 м. Также в его активе шесть побед на чемпионатах мира. Он является рекордсменом США на дистанции 200 м.