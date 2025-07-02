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Спорт ,  
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ЦСКА улучшил условия контракта 19-летнего футболиста сборной России

ЦСКА улучшил условия контракта Кисляка без продления соглашения
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что армейцы улучшили контракт Матвея Кисляка «даже без продления, потому что он это заслужил»
Матвей Кисляк
Матвей Кисляк (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Московский ЦСКА улучшил условия контракта 19-летнего полузащитника сборной России Матвея Кисляка. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

«Мы улучшили контракт даже без продления, потому что он это заслужил. Находимся в диалоге с его агентом и с самим Матвеем», — сказал Бабаев.

По словам Бабаева, несмотря на длительный срок контракта, в ЦСКА готовы подписать новое соглашение на еще более улучшенных условиях.

Нынешнее соглашение Кисляка рассчитано до июля 2028 года.

В прошлом сезоне Кисляк стал основным игроком ЦСКА и в 33 матчах забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Также футболист дебютировал в сборной России, где провел четыре игры.

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