ЦСКА улучшил условия контракта 19-летнего футболиста сборной России

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что армейцы улучшили контракт Матвея Кисляка «даже без продления, потому что он это заслужил»

Матвей Кисляк (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Московский ЦСКА улучшил условия контракта 19-летнего полузащитника сборной России Матвея Кисляка. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

«Мы улучшили контракт даже без продления, потому что он это заслужил. Находимся в диалоге с его агентом и с самим Матвеем», — сказал Бабаев.

По словам Бабаева, несмотря на длительный срок контракта, в ЦСКА готовы подписать новое соглашение на еще более улучшенных условиях.

Нынешнее соглашение Кисляка рассчитано до июля 2028 года.

В прошлом сезоне Кисляк стал основным игроком ЦСКА и в 33 матчах забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Также футболист дебютировал в сборной России, где провел четыре игры.