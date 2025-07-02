ЦСКА улучшил условия контракта 19-летнего футболиста сборной России
Московский ЦСКА улучшил условия контракта 19-летнего полузащитника сборной России Матвея Кисляка. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.
«Мы улучшили контракт даже без продления, потому что он это заслужил. Находимся в диалоге с его агентом и с самим Матвеем», — сказал Бабаев.
По словам Бабаева, несмотря на длительный срок контракта, в ЦСКА готовы подписать новое соглашение на еще более улучшенных условиях.
Нынешнее соглашение Кисляка рассчитано до июля 2028 года.
В прошлом сезоне Кисляк стал основным игроком ЦСКА и в 33 матчах забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Также футболист дебютировал в сборной России, где провел четыре игры.
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