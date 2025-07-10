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Спорт ,  
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Свёнтек впервые в карьере вышла в финал Уимблдона

Ига Свёнтек обыграла Бенчич и впервые в карьере вышла в финал Уимблдона
Бывшая первая ракетка мира Ига Свёнтек в полуфинале обыграла швейцарку Белинду Бенчич, 35-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:0
Ига Свёнтек
Ига Свёнтек (Фото: Global Look Press)

Четвертая ракетка мира Ига Свёнте вышла в финал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В полуфинале польская теннисистка обыграла швейцарку Белинду Бенчич, 35-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:0.

В финале Свёнтек встретится с американкой Амандой Анисимовой (12-я ракетка мира), которая в полуфинале обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко.

Соболенко проиграла американке с русскими корнями в полуфинале Уимблдона
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Арина Соболенко

24-летняя Свёнтек провела свой девятый полуфинал турнира Большого шлема в карьере и первый — на Уимблдоне. Ранее лучшим результатом полячки на турнире был выход в 1/4 финала в 2023 году.

Свёнтек занимает четвертое место в мировом рейтинге. Она является победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде: полячка четыре раза выигрывала «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023, 2024) и один раз US Open (2022).

Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.

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Альвина Цаканян
теннис Уимблдон Ига Свёнтек Белинда Бенчич
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